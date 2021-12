Compra un Samsung Galaxy e Unieuro valuta il tuo dispositivo 970 euro

Unieuro continua ad arricchire le sue già incredibili offerte super scontate con nuove e interessanti iniziative. Infatti, fino al 3 gennaio 2022 acquistando un nuovo Samsung Galaxy S21+ 5G a soli 749 euro, invece di 1.079 euro, Unieuro valuterà il tuo vecchio dispositivo fino a 970 euro. Non solo, ma la promozione è valida anche sull'acquisto di un Samsung Galaxy Z Flip3 5G oppure di un Samsung Galaxy Fold3 5G. Scopriamo insieme come accedere a questa incredibile opportunità di risparmio garantito.

Compri un Samsung Galaxy scontato e Unieuro valuta il tuo usato fino a 970 euro

Entro il 3 gennaio 2022, grazie all'iniziativa di Unieuro in collaborazione con Samsung, potrai decidere di cambiare il tuo vecchio smartphone di qualsiasi brand per acquistare uno dei nuovissimi Samsung Galaxy ricevendo fino a 970 euro di valutazione sul dispositivo usato. Non è necessario che il vecchio sia per forza uno smartphone, ma potrebbe anche essere un tablet, un notebook o un wearable. A seconda della categoria potrete ricevere rispettivamente fino a 950, 970, 950 e 300 euro. Le valutazioni sono disponibili sull'apposito listino realizzato per l'occasione.

Ovviamente, per poter beneficiare di questo esclusivo vantaggio è necessario sceglie di acquistare uno di questi 3 modelli Samsung disponibili sul sito di Unieuro:

Samsung Galaxy S21+ 5G da 128GB, che scontato è tuo a soli 749 euro, anziché 1.079 euro;

da 128GB, che scontato è tuo a soli 749 euro, anziché 1.079 euro; Samsung Galaxy Z Flip3 5G da 128GB, che scontato è tuo a soli 899 euro, anziché 1.099 euro;

da 128GB, che scontato è tuo a soli 899 euro, anziché 1.099 euro; Samsung Galaxy Z Fold3 5G da 256GB, che scontato è tuo a soli 1.399 euro, anziché 1.849 euro.

Ovviamente questa promozione è disponibile fino al 3 gennaio 2022, tuttavia le offerte speciali legate al nuovissimo volantino I Natalissimi di Unieuro potrebbero esaurirsi. Quindi è meglio approfittare di questa imperdibile occasione il prima possibile. Ma come si può ottenere una valutazione del vecchio dispositivo?

Per accedere alla valutazione dell'usato dovrai acquistare uno dei tre smartphone soprammenzionati. Dopodiché registrare il tuo acquisto sul sito ufficiale di Samsung entro il 24 gennaio 2022 chiedendo la valutazione come indicato nei Termini e Condizioni. Potrai poi prenotare il ritiro del vecchio dispositivo e successivamente ricevere, entro 45 giorni dalla ricezione della email finale, il bonifico del valore corrispondete alla valutazione del tuo dispositivo usato.