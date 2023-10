Come vedere Tyson Fury vs Francis Ngannou in streaming dall'estero al miglior prezzo

Il conto alla rovescia è iniziato per uno degli eventi più attesi dell’anno: il campione del mondo WBC dei pesi massimi, Tyson Fury, affronterà l’ex campione UFC dei pesi massimi, Francis Ngannou.

Il vincitore di questo incontro sarà etichettato come “L’uomo più cattivo del pianeta” e c’è molta curiosità intorno a questo match. Si chiedono in molti: Fury avrà facilmente la meglio su Ngannou? O Ngannou riuscirà a sorprendere tutti nel suo debutto nel pugilato professionistico?

I fan in molte regioni (escludendo il Regno Unito, la Repubblica d’Irlanda, gli Stati Uniti e il Canada) potranno scoprire la risposta a queste domande sabato sera, quando l’incontro sarà trasmesso su DAZN PPV.

In Italia il prezzo per vedere questo match epico si attesta su 14,99€ in PPV (Pay Per View), non il più alto ma nemmeno il più basso della proposta di DAZN e soprattutto un quasi regalo a confronto con il prezzo USA per vedere i due giganti del ring combattere: ben 79,99€ su ESPN+.

Ecco una lista di alcune delle regioni e dei prezzi di DAZN PPV per l’incontro Fury vs. Ngannou:

Paese Prezzo Argentina 9.99 ARS Australia 34.99 AUD Brazil 54.90 BRL Bulgaria 19.99 BGN Chile 9,700.00 CLP Croatia 9.99 EUR Cyprus 9.99 EUR Czech Republic 245.00 CZK Denmark 75.00 KR Estonia 9.99 EUR Finland 9.99 EUR France 14.99 EUR Greece 9.99 EUR Hong Kong 82.99 HK Hungary 3,800.00 FT Iceland 9.99 EUR India 875.00 INR Indonesia 165,000.00 RP Israel 42.90 ILS Republic of Korea 14,000.00 KRW Lativia 9.99 EUR Lithuania 9.99 EUR Malaysia 49.99 RM Mexico 190.00 MXN Netherlands 9.99 EUR New Zealand 34.99 NZD Norway 115.00 KR Philippines 600.00 PHP Poland 44.99 PLR Qatar 39.99 QR Romania 49.99 L Saudi Arabia 39.99 SR Singapore 14.98 SGD Slovakia 9.99 EUR Slovenia 9.99 EUR South Africa 199.00 ZAR Sweden 115.00 SEK Thailand 385.00 THB Turkey 300.00 TL UAE 39.99 AED Vietnam 250,000.00 VND DACH 14.99 EUR Italy 14.99 EUR Spain 14.99 EUR Belgium 9.99 EUR Portugal 9.99 EUR Taiwan 450.00 TWD Japan 1,500.00 JPY

Per il Regno Unito, la Repubblica d’Irlanda, gli Stati Uniti e il Canada, ecco i dettagli:

Regno Unito: Emittente: TNT Sports Box Office, Prezzo: £21.95.

Repubblica d’Irlanda: Emittente: TNT Sports Box Office, Prezzo: €29.99 (aumenterà a €34.99 il 28 ottobre).

Stati Uniti: Emittente: ESPN+ PPV, Prezzo: $79.99.

Canada: L’incontro sarà disponibile con un abbonamento a TSN+.

La tariffazione USA si allinea con il prezzo di eventi ad alto profilo precedenti come Fury vs. Deontay Wilder 3 ma è comunque molto elevata, tuttavia è possibile approfittare di un escamotage: utilizzare una VPN per vedere l’evento in streaming al miglior prezzo dall’estero. Grazie all’utilizzo di una VPN affidabile e veloce come NordVPN (ora in super sconto a soli 2,99€ al mese), capace di eludere i blocchi geografici, è possibile per un utente USA accedere direttamente all’offerta di DAZN Italia, utilizzando un IP italiano. In questo modo, basterebbe un piano standard a 9,99€ (con impegno annuale) o 13,99€ (attivabile o disattivabile mese per mese) per il pacchetto START più il costo del match in PPV a 14,99€ si andrebbero a spendere solo 24,98€ scegliendo lo START a 9,99€, cioè appena 36,96 dollari al cambio attuale, un risparmio veramente enorme rispetto ai 79,99€ di ESPN+.

Mantenere un abbonamento a DAZN Italia, utilizzando una VPN come NordVPN, potrebbe rivelarsi una grossa convenienza anche per vedere le main card UFC e altri eventi di sport da combattimento che negli USA hanno prezzi di gran lunga più alti.

