Tyson Fury vs. Francis Ngannou: come vedere il match e cosa aspettarsi

L’attesissimo incontro tra Tyson Fury, il campione in carica dei pesi massimi WBC, e Francis Ngannou, ex campione dei pesi massimi UFC (la più prestigiosa organizzazione di arti marziali miste al mondo), si preannuncia come uno spettacolo unico, mettendo a confronto due dei migliori pesi massimi dei rispettivi sport. L’evento, soprannominato “Battle of the Baddest”, si svolgerà a Riyadh, in Arabia Saudita, sabato 28 ottobre, e promette di essere un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di sport da combattimento.

Cosa aspettarsi dal match tra Fury e Ngannou

Tyson “The Gipsy King” Fury, arriva a questo incontro dopo un periodo difficile, con il match tanto atteso contro Oleksandr Usyk che non si è mai concretizzato. Fury è un talento senza eguali nella sua categoria di peso e un gigante del pugilato, con un record invidiabile di 33 vittorie, 0 sconfitte e 1 pareggio. Dall’altra parte, abbiamo Francis “The Predator” Ngannou, una vera forza della natura nel mondo delle MMA, che ha scosso il mondo delle arti marziali miste all’inizio dell’anno dopo essersi separato dalla UFC, nonostante fosse il detentore del titolo dei pesi massimi. Ngannou affronta una sfida ardua, dovendo colmare il divario tecnico contro un pugile del calibro di Fury nel suo debutto sul ring da pugile, ma se c’è un lottatore di MMA con una chance basata sulla potenza del pugno, quello è senza dubbio Ngannou. Inoltre il camerunense non si è risparmiato allenandosi addirittura con Mike Tyson per migliorare le sue skill pugilistiche.

In carriera infatti Ngannou ha prevalso sempre grazie alla potenza del suo striking e al knockout power devastante di cui è dotato, mettendo a segno dei KO brutali ai danni dei suoi avversari. Tuttavia sappiamo bene quanto la tecnica e la qualità del pugilato di Fury sia a livelli inarrivabili, probabilmente, per un “novizio” della nobile arte come Francis Ngannou. La speranza comunque è che il match sia ben al di sopra di altri crossover tra pugilato e MMA come l’incontro tra Floyd Mayweather e Conor McGregor, una delle pagine meno felici, da un punto di vista tecnico, del pugilato di questi anni.

Come vedere il match in Italia

L’evento, trasmesso in esclusiva da DAZN in Pay Per View, non sarà solo un incontro singolo, ma una vera e propria serata di pugilato, con una card ricca di azione nei pesi massimi. Oltre al match principale, avremo altri incontri di rilievo, tra cui Fabio Wardley contro David Adeleye, due pugili imbattuti che si sfideranno in un match non titolato, dato che il titolo britannico dei pesi massimi di Wardley non può essere messo in palio in un evento all’estero.

Informazioni Utili

Data : 28 ottobre

: 28 ottobre Luogo : Boulevard Hall, Riyadh, Arabia Saudita

: Boulevard Hall, Riyadh, Arabia Saudita Orario di inizio : 19:00 ora italiana, anche se il main event dovrebbe andare in scena a mezzanotte

: 19:00 ora italiana, anche se il main event dovrebbe andare in scena a mezzanotte Come guardare: la diretta è assicurata da DAZN in Pay Per View pagando 14,99€

Considerazioni finali

Questo incontro si preannuncia come un vero e proprio spettacolo, un evento che va oltre il semplice match di pugilato, diventando un appuntamento storico per tutti gli appassionati di sport da combattimento. Certo è che l’esito del match potrebbe avere ripercussioni sulle future carriere e sull’eredità di Fury e Ngannou. Se dovesse vincere Fury verrebbe riaffermato il dominio del pugilato del Gispy King, mentre se dovesse vincere Francis Ngannou, con un upset senza precedenti, ci sarebbero cambiamenti epocali. Ngannou si proietterebbe automaticamente nell’Olimpo dei pesi massimi mondiali, ridimensionando al tempo stesso la legacy di Fury.

Non resta che attendere il 28 ottobre per scoprire chi uscirà vincitore da questo scontro epico tra due giganti dei rispettivi sport. L’incontro dell’anno tra Tyson Fury contro Francis Ngannou sarà visibile in diretta esclusiva a soli 14,99€ su DAZN.

