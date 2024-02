Come vedere RaiPlay dall'estero: la procedura per guardare la TV da fuori Italia

Dall’estero non è possibile accedere a tutto il catalogo di RaiPlay, la piattaforma di streaming della Rai. L’accesso ai contenuti in diretta così come quello ai contenuti on demand è fortemente limitato per chi si trova all’estero. Da fuori Italia, infatti, è possibile guardare RaiNews 24 in diretta e pochi altri contenuti selezionati.

Si tratta di uno dei casi più noti di blocco geografico all’accesso a un servizio web. Per aggirare questo blocco e guardare RaiPlay dall’estero, senza alcuna limitazione, è possibile puntare su di una VPN, in modo da spostare in Italia il proprio IP, grazie alla rete virtuale. È un piccolo “trucco”, facile da mettere in atto, anche da chi non ha particolari abilità informatiche.

La VPN da usare per questo scopo è NordVPN, una delle migliori VPN, sia in termini di qualità che di prezzo. Puntando sul piano biennale, infatti, è possibile accedere al servizio con un costo di 3,39 euro al mese, beneficiando anche di una garanzia di rimborso esercitabile entro 30 giorni dall’attivazione.

Questo è il messaggio che appare quando si prova ad accedere a RaiPlay dall’estero per visualizzare un contenuto disponibile solo in Italia.

Come accedere a RaiPlay dall’estero: la procedura da seguire

Bastano pochi passaggi per aggirare il blocco geografico e poter accedere a RaiPlay dall’estero. Ecco come fare:

attivare NordVPN in modo da poter contare su di una VPN illimitata e ottimizzata per lo streaming; il costo è di 1,54 euro al mese con il piano biennale con garanzia di rimborso esercitabile entro 30 giorni

in modo da poter contare su di una VPN illimitata e ottimizzata per lo streaming; con garanzia di rimborso esercitabile entro 30 giorni scaricare l’ app di NordVPN sul proprio dispositivo

sul proprio dispositivo selezionare un server italiano dall’app di NordVPN per poi avviare il collegamento tramite rete VPN

per poi avviare il collegamento tramite rete VPN accedere a Rai Play e iniziare la visione

Come detto in precedenza, la soluzione giusta per utilizzare una VPN per accedere a Rai Play è rappresentata da NordVPN. Il servizio garantisce la crittografia del traffico dati e una politica no log, eliminando il tracciamento e massimizzando la privacy. Il costo è un altro punto di forza: con il piano biennale, infatti, NordVPN costa 3,39 euro al mese. Tutti i dettagli sono disponibili di seguito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.