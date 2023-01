Come vedere Juventus-Monza in streaming senza limitazioni

Proseguono gli Ottavi di Finale di Coppa Italia. Domani sarà un giorno intenso perché sono in programma ben tre partite a partire dalle ore 15:00. L’ultima di queste, che si giocherà alle ore 21:00, è Juventus-Monza. Attesissima dai tifosi bianconeri, ma anche da chi segue le peripezie dell’intramontabile Silvio Berlusconi.

Al centro di alcune polemiche alquanto comiche, grazie al suo nuovo presidente onorario, il Monza sta ottenendo una visibilità senza pari. Se anche tu non vuoi perderti questa partita ti interesserà sapere dove verrà trasmessa in diretta. Sarà Mediaset a mandare in onda il match su Canale 5, al tasto 5 del tuo telecomando.

Altrimenti, puoi anche decidere di guardare Juventus-Monza in streaming tramite Mediaset Infinity. Si tratta dell’app ufficiale che ti permette di accedere in totale mobilità al ricco catalogo dell’emittente televisiva. Unica limitazione riguarda la tua posizione geografica.

Se ti trovi in Italia non ci sono problemi, ma se sei all’estero il tuo accesso viene bloccato. Siccome molto spesso lo streaming è la soluzione ideale per chi viaggia fuori dall’Italia, come si può risolvere il problema? Semplice, installando sui tuoi dispositivi NordVPN che trasforma la tua connessione rendendola senza limiti né censure.

Juventus-Monza: scopri cosa può fare NordVPN per il tuo streaming

NordVPN è una soluzione potente per il tuo streaming. Grazie ai suoi server potrai accedere a qualsiasi piattaforma da qualunque luogo aggirando tutte le restrizioni geografiche imposte dalla rete. Così ti assicuri l’accesso a Mediaset Infinity anche dall’estero per vedere Juventus-Monza in diretta e senza problemi.

Attiva subito questa VPN installando la sua app, disponibile per tutti i sistemi operativi, sul tuo dispositivo. Poi accedi utilizzando l’account registrato in fase di acquisto. Una volta fatto questo, prima di accendere NordVPN vai alla sezione server e cambia la tua posizione virtuale selezionando un server italiano.

Seguendo questi passaggi potrai accedere a Mediaset Infinity senza alcuna restrizione anche dall’estero per vedere Juventus-Monza in streaming. La tua connessione sarà illimitata e più veloce per uno streaming senza buffering. Acquista subito NordVPN a un prezzo speciale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.