Come utilizzare la funzione "segna come da leggere" su WhatsApp

La comunicazione su WhatsApp è intuitiva e semplice, grazie alle molteplici funzionalità che facilitano la comunicazione e l’organizzazione all’interno delle chat. È importante sottolineare che su WhatsApp è possibile avviare una chat individuale o di gruppo, e la maggior parte delle impostazioni può essere attivata per entrambe le modalità di conversazione. Una funzione spesso sottovalutata è la possibilità di contrassegnare le chat con l’opzione “Segna come da leggere”. Anche se questa funzione è presente anche in altre piattaforme, ecco come sfruttarla specificamente su WhatsApp.

WhatsApp: ecco cos’è la funzione segna come da leggere

Le funzioni di WhatsApp che permettono di non perdere e organizzare i propri messaggi sono numerose. A causa della frenesia che spesso porta ad aprire messaggi anche nei momenti meno opportuni, si rischia di perdere messaggi importanti che poi si dimentica di rileggere. Per questo motivo, su WhatsApp è presente una funzione che permette di contrassegnare come “da leggere” le chat già aperti. Nello specifico, permette di inserire un simbolo vicino alla chat per ricordare di leggere la chat in un secondo momento, anche nel caso in cui la chat sia già stata aperta. Precisando che è applicabile sia sulle chat individuali che sulle chat di gruppo, per il numero di chat che si desidera.

Inoltre, gli aggiornamenti recenti hanno introdotto novità interessanti per gestire i messaggi nel modo più intuitivo e semplice possibile. Gestire al meglio le conversazioni su WhatsApp, oltre a tenere in ordine i messaggi e ritrovare comunicazioni importanti, quando necessario, serve anche per evitare di riempire lo spazio di archiviazione con messaggi inutili o non importanti. Sia la funzione che segna le chat da leggere che le altre, sono particolarmente utili per evitare di perdere o eliminare conversazioni importanti.

Come utilizzare “segna come da leggere” su WhatsApp da smartphone

Ciò che attira gli utenti su WhatsApp è la velocità nel conversare e avviare una conversazione con chiunque si desideri. Le funzionalità sono comode e pratiche da utilizzare. Ad esempio, per usufruire dell’opzione della funzione “Segna come da leggere” da smartphone su WhatsApp, è necessario seguire questi passaggi:

Aprire WhatsApp;

Scegliere la chat per attivare la funzione;

Tenere premuto sulla chat;

Selezionare “Segna come da leggere” dalla lista.

Dopo aver seguito questi passaggi, si può continuare a utilizzare WhatsApp normalmente. A questo punto, si potrà visualizzare vicino alla chat selezionata, sia individuale o di gruppo, un pallino blu che segnala la chat come da rileggere. È importante specificare che questa funzione è presente solo per l’intera chat e non per un singolo messaggio. Infatti, il simbolo blu sarà presente fuori dalla chat, sotto la lista chat. Inoltre, una volta aperta la chat, il pallino scomparirà. Per inserire di nuovo l’elemento, è necessario procedere nuovamente con lo stesso passaggio spiegato sopra. La funzionalità nasce allo scopo di ricordare di leggere una chat importante che però è già stata aperta. In pratica, funziona come un promemoria per ricontrollare la chat contrassegnata come una chat da leggere nuovamente.

Come utilizzare segna come da leggere su PC

La funzione “Segna come da leggere” non è presente solo sui dispositivi mobili, ma è possibile attivarla anche su PC. In questo caso, è necessario seguire questi passaggi per sfruttare la funzione “Segna come da leggere” su WhatsApp da PC:

Aprire l’app WhatsApp sul desktop;

Accedere con il proprio profilo personale;

Selezionare la chat;

Cliccare con il tasto destro del mouse;

Scegliere “Segna come da leggere” dalla lista.

Con questi semplici passaggi, anche per la versione di WhatsApp sul desktop, la funzione “Segna come da leggere” è pronta per essere visualizzata. In questo caso, il pallino vicino alla chat sarà di colore verde. Specificando che le modifiche fatte sia sullo smartphone sia sul PC per quanto riguarda la funzione “Segna come da leggere” si visualizzeranno in entrambi i dispositivi.

La differenza sostanziale, che non altera l’obiettivo della funzione, è che su PC il pallino visualizzato sarà verde, mentre sul telefono sarà blu. In ogni caso, è possibile modificare le chat con le impostazioni “Segna come da leggere” ogni volta che si desidera. Basterà infatti ripetere il procedimento per attivare la chat come da leggere, sia su desktop che sullo smartphone.

Come segnare una chat già letta

La procedura per aggiungere il segnale a una chat che deve essere letta è molto comoda, ma allo stesso tempo è altrettanto veloce tornare indietro e segnare una chat come già letta. Sia su PC che su smartphone il procedimento è lo stesso.

In questo caso, per una chat segnalata come da leggere, si sceglie dal menu l’opzione “Segna chat come già letta”. La procedura serve per eliminare il simbolo che indica una chat da leggere prima di aprirla, magari in caso di errore o per qualsiasi altro motivo. Per segnalare una chat come già letta, basta seguire questi passaggi sia sul dispositivo mobile che su desktop:

Aprire WhatsApp;

Selezionare la chat con il pallino della chat da leggere;

Dalla lista, scegliere “Segna come chat già letta”.

A questo punto, il simbolo che indica la chat come una chat da leggere sparirà in contemporanea sia su dispositivi mobile che su desktop. Per recuperare e segnalare nuovamente la chat, basta procedere con i passaggi spiegati precedentemente.