WhatsApp è un’applicazione di messaggistica versatile e facile da utilizzare che semplifica lo scambio di messaggi, la condivisione di foto, video e documenti, nonché la realizzazione di chiamate e videochiamate, sfruttando la connessione internet del tuo smartphone. Se necessario, l’opzione “collega dispositivo” di WhatsApp consente di utilizzare l’applicazione su più dispositivi simultaneamente. L’applicazione può essere scaricata gratuitamente su qualsiasi dispositivo che esegue i sistemi operativi Android o iOS.

Come usare lo stesso account WhatsApp su diversi smartphone

WhatsApp è legato al numero di telefono che si usa per registrare e verificare la propria identità quando si scarica l’app. Questa procedura ha reso per molti anni impossibile accedere a WhatsApp su un altro dispositivo, infatti, l’utilizzo di WhatsApp era possibile per un solo smartphone alla volta, quello dove era presente la SIM con il numero associato all’account. Infatti, avviare l’accesso da un secondo telefono, automaticamente scollegava l’account al primo dispositivo. Per procedere su dispositivi differenti bisognava accedere attraverso il browser con la versione WhatsApp Web.

Ma WhatsApp Web a oggi non è l’unica soluzione per accedere su un altro dispositivo con il proprio account. Dal 2023 WhatsApp, dopo una versione beta, ha reso disponibile una funzione comoda e più pratica, nonché la possibilità di collegare dispositivi diversi senza l’utilizzo del numero di telefono e soprattutto senza il rischio di scollegare l’account principale.

Usare la funzione collega dispositivo di WhatsApp

WhatsApp ha introdotto la funzione collega dispositivo che permette di usare lo stesso account su più dispositivi con lo stesso numero di telefono, fino a un massimo di quattro dispositivi. Si tratta della modalità di collegamento tra dispositivi diversi, che consente di collegare il proprio account WhatsApp a un altro smartphone, oltre che a un computer o a un tablet. Ci sono però delle funzioni non supportate attivando questo collegamento, nello specifico:

La visualizzazione della posizione in tempo reale;

La creazione e la visualizzazione delle liste broadcast;

L’aggiunta e l’eliminazione degli stati sui dispositivi collegati.

Prima di procedere è importante ricordare che per il corretto funzionamento del processo di collegamento, lo smartphone da collegare non dev’essere configurato a WhatsApp; infatti, per far funzionare il processo è necessario cancellare e scaricare nuovamente l’applicazione sul dispositivo secondario. Questo perché, nel caso in cui l’app è già presente non si visualizzare “Oppure collega questo dispositivo a un account esistente” ma solo “Immetti numero di telefono”.

Per usare questa funzione, bisogna seguire questi passaggi differenti, prima sul primo dispositivo e dopo sul secondo dispositivo. Anche se può sembrare un’operazione complessa a parole, nella pratica è molto più semplice e veloce. Ovviamente, deve essere presente sul primo dispositivo l’applicazione WhatsApp e bisogna aver effettuato l’accesso con il numero di telefono e tutti i dati indicati al momento della registrazione. Dopo tutte le doverose precisazioni, tutti i dispositivi sono pronti per essere collegati, è necessario partire dal primo dispositivo, ecco quali sono i passaggi da effettuare sullo smartphone principale:

Aprire WhatsApp sullo smartphone principale, quello con la SIM con il numero associato all’account;

Selezionare le impostazioni, tra le opzioni in basso;

Scegliere “Collega un dispositivo” e accettare le condizioni d’uso.

Prendere il secondo dispositivo e procedere in questo modo:

Aprire WhatsApp sullo smartphone secondario, quello che si vuole collegare all’account:

Selezionare “Collega questo dispositivo”, sotto lo spazio per inserire il numero di telefono

Lasciare aperta la schermata con il QR code.

A questo punto è necessario prendere lo smartphone principale e riprendere la schermata aperta precedentemente e inquadrare il QR dello smartphone secondario. Dopo aver rivolto il telefono primario e acquisito il codice del telefono secondario, bisognerà attendere che la connessione sia stabilita e che le chat siano sincronizzate. Se il processo è andato a buon fine, saranno presenti tutte le chat dell’account principale di WhatsApp e si potrà utilizzare comodamente l’account sul secondo dispositivo.

Per la precisione si potrà usare lo stesso account WhatsApp su entrambi gli smartphone, senza doverli tenere entrambi accesi o connessi a Internet. Si potranno ricevere e inviare messaggi da entrambi i dispositivi, così come effettuare chiamate e videochiamate. Si potranno anche gestire le impostazioni dell’account e le notifiche da entrambi i dispositivi. Per scollegare uno dei dispositivi collegati, basta andare su Dispositivi collegati dallo smartphone principale e toccare il dispositivo da scollegare dalla lista presente “Dispositivi Collegati”. Sarà sufficiente premere il dispositivo e selezionare “Disconnetti”.