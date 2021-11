WhatsApp Desktop e Web: come usarli anche a telefono spento

Una novità che era nell'aria già da tempo: WhatsApp rende finalmente possibile utilizzare la versione Desktop e Web senza che vi sia lo smartphone collegato alla medesima rete Wi-Fi. Di seguito andremo ad illustrare i passaggi che vi consentiranno di sfruttare questa interessante funzionalità.

Come utilizzare WhatsApp Desktop e Web senza lo smartphone

Grazie al recente update potrete accedere a WhatsApp da un massimo di 4 dispositivi, su cui l'applicazione funzionerà indipendentemente dal telefono.

Innanzitutto sarà necessario scaricare l’ultima versione di WhatsApp sullo smartphone. Successivamente, recatevi nelle “Impostazioni” e cliccate su “Dispositivi collegati”. A questo punto accedete alla sezione “Beta multi-dispositivo” e scegliete “Usa la versione Beta” per concludere le operazioni preliminari sul telefono.

Resta un solo piccolissimo passaggio: avviate WhatsApp Web o Desktop ed effettuate di nuovo l'abbinamento: that's all! Non occorrono ulteriori passaggi. Da quel momento in poi sarete liberi di utilizzare WhatsApp ovunque voi vogliate facendo tranquillamente a meno di tenere lo smartphone connesso al Wi-Fi.