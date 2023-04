WhatsApp: ora potete usare lo stesso account su più telefoni

Gli utenti di WhatsApp possono adesso collegare più smartphone (ed eventualmente tablet) al proprio account, così come precisato dal team di sviluppo in un post condiviso proprio nella giornata di ieri.

Questo importante ed atteso aggiornamento va a concretizzare una delle più quotate richieste del pubblico, semplificando di gran lunga il processo di collegamento tra apparecchi differenti.

Come avere lo stesso account WhatsApp su più smartphone

Secondo quanto descritto nel blog ufficiale:

“Ogni telefono collegato si connette a WhatsApp in modo indipendente, garantendo la crittografia end-to-end su tutti i messaggi personali, i media e le chiamate. Inoltre, se il tuo dispositivo principale rimane inattivo per un lungo periodo, il tuo account viene automaticamente disconnesso da tutti i dispositivi supplementari.”

L’aggiornamento introduce poi una nuova modalità per collegare l’account, più semplice ed immediata rispetto alla scansione di un codice QR. Sarà sufficiente che gli utenti inseriscano il loro numero di telefono su WhatsApp Web per ricevere un codice, valido una sola volta, utile per abilitare il collegamento dei dispositivi.

Una novità certamente vantaggiosa per chiunque intenda utilizzare la popolare applicazione di messaggistica istantanea su più di uno smartphone. L’update è già in fase di rilascio a livello globale: nel corso delle prossime settimane, tutti gli utenti di WhatsApp dovrebbero riceverlo.