Come trasferire applicazioni Android sulla microSD

Android ha un vantaggio strategico non indifferente rispetto iOS: la possibilità di trasferire le applicazioni sulla microSD tramite un semplice tap. Sebbene gli OEM Android stiano pian piano rimuovendo la possibilità di installare la microSD sui nuovi smartphone Android di fascia alta, ancora oggi la stragrande maggioranza degli smartphone di fascia media e bassa offrono la possibilità di espandere lo storage a propria disposizione installando una comoda microSD.

Come trasferire le applicazioni Android sulla microSD

Sei a corto di spazio interno e non disponi di nessun account per trasferire le tue informazioni più importanti sul cloud? Nessun problema: acquista una microSD – ti consigliamo questo specifico modello SanDisk da 128 GB in offerta su Amazon – e inizia a trasferire le applicazioni installate sul tuo device Android per recuperare un po’ di spazio interno.

Disclaimer: questa funzionalità può essere cambiata e/o rimossa a seguito di un aggiornamento Android da parte dell’OEM. Controlla sempre il changelog di eventuali aggiornamenti di sistema per evitare di perdere la possibilità di trasferire applicazioni Android sulla microSD.

Una volta inserita la microSD all’interno del tuo smartphone – solitamente lo slot è quello di fianco il vano dove inserisci la SIM -, puoi spostare (alcune) applicazioni Android seguendo questi semplici passi:

Apri le Impostazioni del telefono Tappa sulla voce App Seleziona una ad una le applicazioni che vuoi spostare sulla microSD Seleziona la voce “Spazio di archiviazione e cache” Se l’applicazione supporta il trasferimento nella microSD troverai un’ulteriore opzione che si chiama “Cambia” Seleziona la voce e scegli “Scheda SD” come destinazione Attendi il trasferimento dell’applicazione sulla microSD

Alcuni accorgimenti

Per quanto sia comodo e vantaggioso trasferire un’applicazione sulla microSD, ti avvisiamo che potresti notare un leggero calo di prestazioni durante l’utilizzo quotidiano delle applicazioni. La microSD ha solitamente una velocità inferiore rispetto quella della memoria interna: fai qualche prova e assicurati che le prestazioni siano accettabili.