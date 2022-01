Come si sblocca un iPhone con la mascherina sul volto?

Dall'avvento della pandemia di coronavirus, una delle principali preoccupazioni per gli utenti di iPhone è stata relativa allo sblocco del proprio device mediante Face ID indossando una mascherina sanitaria.

Sbloccare un iPhone con Face ID: ecco come fare

Ovviamente, con una maschera sul volto, il sensore Face ID non funzionerà. Dopo mesi di agitazione da parte degli utenti di iPhone, Apple ha rilasciato una soluzione provvisoria che prevedeva la gestione dello sblocco del terminale con l'ausilio di un Apple Watch. Tuttavia, non tutti gli utenti ne posseggono uno, quindi questa soluzione non è del tutto fattibile. Tuttavia, la mela ora ha una soluzione perfetta per questo problema e arriva con l'ultimo aggiornamento di iOS 15.4.

Nell'ultimo versione del firmware per iDevice, c'è una nuova entusiasmante funzionalità: parliamo della possibilità di sbloccare il telefono con una mascherina sanitaria indossata sul volto.

Questa funzione non solo ti consente di sbloccare il telefono mentre indossi una maschera, ma anche mentre si indossano degli occhiali. Tuttavia, non funziona con gli occhiali da sole. Molte persone sono ansiose di provare questa nuova funzionalità, ma non sanno come sperimentarla. Pertanto, con questo articolo vi diremo il procedimento esatto del funzionamento di questa caratteristica.

Innanzitutto, tenete presente che la funzionalità che consente di utilizzare Face ID con una maschera è disponibile solo per gli utenti possessori di iPhone 12 e iPhone 13. Poiché iOS 15.4 è ancora una versione beta, ci sono ancora alcuni rischi se volete provarla. L'aggiornamento in questione è una versione beta, pertanto, alcune altre funzionalità potrebbero non funzionare correttamente. Se decidete di installare iOS 15.4, vi consigliamo di eseguire il backup dei vostri dati critici.

Per provare il sistema più recente, la prima cosa da fare è iscriversi all'Apple Beta Software Program. Usate il vostro iPhone per aprire la pagina web e fate click su Registrati. Questa azione probabilmente vi invierà automaticamente un messaggio se desiderate utilizzare Face ID con una maschera. In tal caso, è importante registrare i lineamenti del viso a questo punto per una migliore precisione. Tuttavia, in caso contrario, non dovete preoccuparvi, basta completare il processo di registrazione.

Dopo aver completato tutto, troverete l'opzione per scaricare il file di descrizione sulla pagina web. Fate click su download e completate l'installazione del file di descrizione nelle impostazioni. Durante il processo, dovrete solo inserire la password e accettare una lunga dichiarazione (che molti non leggono). Successivamente, riceverete l'ultima notifica push dal sistema di beta test.

Apri Impostazioni

Toccate Face ID e passcode . Dovrete inserire il vostro codice per accedere a questo menu;

. Dovrete inserire il vostro codice per accedere a questo menu; Scorrete verso il basso fino a “Usa Face ID con una maschera” e attivatelo;

È importante che voi registriate i lineamenti del viso non appena il telefono si accende per garantirne la precisione.

That's it.

Tenete presente che non è necessario indossare una maschera durante la scansione dei lineamenti del volto.