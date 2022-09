Cosa presenterà oggi Apple al keynote Far Out? Cosa ci aspettiamo? Facciamo il punto della situazione in questo articolo completo. Ma prima di tutto, come fare per seguire l’evento?

Ve lo sveliamo subito: vi basta seguire Telefonino.net per avere una copertura completa dell’argomento. Pubblicheremo prontamente articoli sui nuovi prodotti con relativi prezzi per il mercato nostrano. Se proprio volete vedere Tim Cook e il fantastico show di fine anno, vi consigliamo di comprare i pop-corn, un crodino e di impostare il promemoria per le 19:00 da questo video su YouTube:

Preparatevi anche la cena perché sarà un keynote molto lungo. Si dice che in questa conferenza l’azienda di Cupertino annuncerà i nuovi iPhone 14, gli Apple Watch Series 8, SE (2022), l’inedito Watch Pro per i professionisti, gli AirPods Pro 2 e… cos’altro ancora?

Apple: il giorno più atteso dell’anno è arrivato

I fan della mela attendono questo giorno come se fosse Natale. Qualcuno pare che festeggi anche la “vigilia del keynote”. Ah, cosa fa la passione… Tornando seri, cosa ci aspettiamo?

iPhone 14 Mini: bell’incognita. C’è chi dice sì, chi dice no. La verità è che non lo sa nessuno. Personalmente, a me piace e lo vorrei, ma in realtà io sogno un iPhone 14 Mini Pro.

iPhone 14 e 14 Plus: praticamente certo il loro debutto; avranno il chip A15 e il design di iPhone 13. Arriveranno in due versioni (6,1 e 6,7″);

iPhone 14 Pro e 14 Pro Max: i protagonisti dello show. Saranno potentissimi, bellissimi, rivoluzionari. Ne abbiamo parlato in lungo e in largo.

AirPods Pro 2: supporto audio lossless, codec LE audio, Find My sulla custodia e molto altro ancora;

Apple Watch SE (2022): ci sarà? Boh. Quale sarà il suo design? Chi lo sa. Che SoC avrà? Mistero;

Apple Watch Series 8: la naturale evoluzione della Series 7;

Apple Watch Pro: il più atteso, chiacchierato e cercato device degli ultimi giorni. Costerà molto. Forse troppo. Sarà solo per sportivi.

Appuntamento alle ore 19:00 qui. Vi aspettiamo.

