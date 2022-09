Apple Watch Pro: troppo BELLO in questi render (FOTO)

In queste ore sono apparsi dei render ufficiosi che mostrano il design (ipotetico ma probabile) del nuovo Apple Watch Pro del colosso di Cupertino. I disegni 3D sono stati realizzati dal design Ian Zelbo in collaborazione con Parker Ortolani di 9to5Mac.

Come tutti noi sappiamo, il debutto dei nuovi smartwatch è previsto per oggi, mercoledì 7 settembre. L’evento Far Out di Apple si terrà alle ore 19:00 e ora, grazie a queste immagini, possiamo immaginare come sarà il nuovo Apple Watch di fascia alta. Design rinnovato, schermo generoso e pulsante fisico.

Apple Watch Pro: tutto quello che sappiamo

I render sono stati realizzati da Ian Zelbo, un noto designer online, in collaborazione con Parker Ortolani. Sono basati sui render CAD che sono trapelati ieri e che sono stati condivisi dal portale indiano di 91mobiles. Fino a pochissimi giorni fa non si sapeva nulla di questo smartwatch ma oggi, a poche ore dalla presentazione ufficiale, arrivano tutte le immagini non ufficiali. Sarà un gadget pensato per sportivi, a quanto pare.

‌Apple Watch Pro‌ avrà un design rinnovato. Si tratta del primo vero restyling dai tempi di Apple Watch Series 4 nel 2018. L’azienda sposa una nuova linea estetica, con una cassa meno affusolata, quasi squadrata ma con gli angoli stondati. Lo schermo diventa completamente piatto, pulito, flat. C’è un nuovo alloggiamento molto generoso per la corona digitale, il pulsante multitasking e un misterioso tasto funzione sul lato sinistro. Si dice che questo possa essere personalizzato a proprio piacimento dagli utenti, ma è presto per dirlo.

Apple Watch Pro – Extremely new. Guarded for you. #AppleEvent

In collaboration with @ParkerOrtolani pic.twitter.com/3xJ4Grj2tJ — Ian Zelbo (@ianzelbo) September 6, 2022

Con uno schermo più generoso potremmo avere più complicazioni nei quadranti e, perché no, anche nuovi quadranti speciali. Rispetto alla Series 7 che ha schermi da 1,691 e 1,901″, questo dovrebbe arrivare a 1,99 pollici, raggiungendo così la dimensione di 49 mm.

Appuntamento a questa sera. Se volete uno smartwatch economico però, vi consigliamo Watch SE (2021) a soli 269,00€ con consegna gratuita direttamente su Amazon.

