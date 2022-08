iPhone 14 Mini Pro: un sogno che non si avvererà, purtroppo

Ci siamo, ieri ha finalmente ufficializzato la data del suo nuovo Keynote. In questo evento conosceremo sicuramente la nuova line-up di iPhone 14, i nuovi Apple Watch Series 8 e chissà cos’altro ancora.

Secondo precedenti Rumors si diceva che le aziende di Cupertino avrebbe svelato quattro dispositivi ma consolle e due dimensioni disponibili. Fino a qualche giorno fa infatti, il debutto di iPhone 14 max non pro era quasi dato per certo, ma un nuovo leak di Evan Blass ha rimescolato the carte. Secondo l’insider infatti, l’azienda di Cupertino non avrebbe abbandonato la versione mini per quest’anno, al contrario. Il modello da 5,4“ ci sarà anche adesso ma non vedremo questo famigerato gigante “non Pro”.

Ecco perché adesso vogliamo fare il punto su un telefono che ci piacerebbe tantissimo conoscere ma che purtroppo, non vedremo mai, perlomeno nel prossimo futuro. Stiamo parlando di iPhone 14 mini pro, un ibrido eccezionale che risulta essere un sogno proibito per moltissimi di noi.

iPhone 14 mini pro, lo vedremo mai?

Stiamo parlando di un melafonino potente ma semplicemente con un form factor estremamente contenuto. La versione mini infatti, pecca di alcune caratteristiche rispetto alla gamma pro e noi vorremmo vedere esattamente un dispositivo Premium con una dimensione “umana”.

Pensate quanto sarebbe bello un telefono compatto ma potente, con tre fotocamere e uno schermo ProMotion da 5,4“, con una batteria degna di questo nome e quindi con un’autonomia semplicemente spaziale.

Sicuramente si tratterebbe di un progetto innovativo visto che nel settore della telefonia mobile mancano proprio gadget del genere oggi. Infine, dobbiamo ricordarvi che un terminale simile presenterebbe un processore di ultima generazione col supporto di rete 5G più veloci di sempre.

Ad oggi vogliamo poi però ricordarvi che sul mercato ci sono solo iPhone 12 mini e iPhone 13 mini che sono due prodotti eccellenti ma dotati delle medesime caratteristiche tecniche che si avrebbero con la controparte avente lo schermo da 6.1”.

Questo articolo nasce più da un’idea di riflessione, da uno spunto e perché no, anche da una piccola polemica. Un iPhone 14 mini pro sarebbe un game changer ma considerate le basse vendite della linea mini, non dobbiamo sperarci troppo. Verosimilmente, vedremo un device standard e uno piccolo… non ci resta che attendere due settimane per saperne di più.

