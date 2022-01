Come prenotare Leggende Pokemon Arceus a 98 centesimi da GameStop

La catena videoludica GameStop annuncia una promozione molto interessante per chiunque voglia prenotare Leggende Pokemon Arceus per Nintendo Switch. Da oggi 17 fino al 27 gennaio, un giorno prima della data di uscita, è possibile effettuare il pre-order a soli 98 centesimi! Di seguito, vi spieghiamo come fare.

Prenotare Leggende Pokemon Arceus per Switch a 98 centesimi portando due giochi

L'iniziativa segue il modus operandi di altre promozioni tipiche di questo genere da parte di GameStop. Per prenotare Leggende Pokemon Arceus per Switch a soli 98 centesimi non dovrete far altro che portare due titoli usati per Switch, PlayStation 4 o Xbox One validi per la promozione.

Se volete verificare se uno o più dei vostri giochi sono validi per la promozione, vi basta procedere come segue:

Aprire il sito ufficiale di GameStop In alto a sinistra, nel campo “Cerca nel sito“, inserisci il nome del gioco che vuoi riportare Clicca sull'immagine del gioco che hai deciso di portare indietro Se il titolo è valido per la promozione, spunterà la voce “Prodotto VALIDO per le promozioni” colorato di verde. In caso contrario, invece, troverete il messaggio “Prodotto NON VALIDO per le promo“, colorato di grigio, come mostrano le immagini seguenti.

Se hai due giochi validi puoi dunque recarti presso uno dei negozi GameStop, riportare i titoli ed effettuare così il pre-order a soli 98 centesimi.

Quando uscirà Leggende Pokemon Arceus?

La data di uscita di Leggende Pokemon Arceus per Nintendo Switch è fissata per il 28 gennaio 2022. Manca dunque pochissimo al debutto di un episodio molto atteso dagli appassionati della serie.

Il titolo si presenta come una sorta di prequel dell'intera saga: la nostra missione speciale sarà infatti quella di completare il primo Pokédex della storia, visitando ambientazioni maestose nella Sinnoh di molto tempo fa. Troveremo nuovi Pokémon originali e dai poteri misteriosi, con la possibilità di scegliere tra Rowlet, Cyndaquil o Oshawott come primo compagno d'avventura.

La chiave della storia è custodita da Arceus, il Pokémon Leggendario che dà anche il suo nome al gioco.

Nel caso non avessi titoli da portare indietro, puoi anche prenotare Leggende Pokemon Arceus su Amazon.it a 59,99€!