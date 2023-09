Come migliorare l'audio degli AirPods Pro

Gli AirPods Pro sono degli auricolari wireless di alta qualità di casa Apple, che offrono una qualità audio superiore, una cancellazione attiva del rumore, una modalità trasparenza e un design ergonomico. Gli AirPods Pro sono compatibili con tutti i dispositivi Apple, come iPhone, iPad, Mac e Apple Watch, e si collegano automaticamente tramite Bluetooth. Tuttavia, sono presenti dei modi per migliorare ulteriormente l’audio degli AirPods Pro.

AirPods: il controllo degli aggiornamenti

Per ottenere un suono migliore dagli AirPods Pro, basta effettuare dei semplici controlli che permettono di correggere eventuali imperfezioni nell’audio. Il primo metodo riguarda gli aggiornamenti, per migliorare il suono degli AirPods Pro è importante sempre controllare che siano aggiornate. Apple rilascia occasionalmente aggiornamenti del firmware per gli AirPods per modificare l’equalizzatore e migliorare la qualità del suono, spesso non si pone il problema perché sono aggiornamenti automatici, ma è sempre meglio verificare. In ogni caso per aggiornare le AirPods Pro è necessario inserirle nella custodia di ricarica, collegarle all’iPhone e attendere l’aggiornamento che avviene automaticamente.

AirPods controllo della batteria

Un altro controllo di routine per migliorare l’audio degli AirPro è prestare attenzione al livello di carica. Ricordarsi di ricaricarle è un metodo essenziale, un passaggio che può sembrare ovvio ma spesso è trascurato. È importante verificare che gli AirPods Pro siano carichi e, se necessario, ricaricarli per migliorare la qualità audio. Inoltre, la batteria scarica porta anche dei problemi al microfono, oltre che all’audio. Un trucchetto per tenere traccia più facilmente del livello della batteria degli AirPods Pro è quello di aggiungere il widget “Batteria” alla schermata “Home” del proprio dispositivo. Per aggiungere il widget su iPhone è possibile procedere seguendo questi passaggi:

Tenere premuto uno spazio nella schermata dell’iPhone;

Toccare il pulsante + nell’angolo;

Scorrere i widget disponibili e selezionare Batteria;

Scegliere la dimensione del widget;

Procedere con “Aggiungi widget”;

Posizionare sulla schermata Home.

A questo punto ogni volta che gli AirPods Pro sono accesi è possibile visualizzare il widget per controllare il livello della batteria.

AirPods Pro come scegliere i copriauricolari ideali

Gli AirPods Pro sono dotati di quattro paia di cuscinetti in silicone, che si adattano a ogni tipo di orecchio per un isolamento acustico ideale. I cuscinetti influenzano non solo il comfort, ma anche la qualità dell’audio e dell’isolamento acustico. I quattro cuscinetti sono stati sviluppati per una corretta aderenza all’orecchio, i formati sono quattro nelle misure XS,S,M,L adatti a ogni esigenza. Per scegliere il cuscinetto più adatto, oltre la prova fisica, Apple fornisce un test di adattamento dei cuscinetti auricolari che consente di sapere quale dimensione del gommino scegliere. Per proseguire con il test è necessario aprire a custodia degli AirPods Pro, andare su Impostazioni, toccare il nome degli AirPods Pro nella parte superiore dello schermo, per poi terminare su tocca “Test aderenza copriauricolari” ed eseguire le istruzioni presenti sullo schermo.

Disattivare la cancellazione del rumore

Gli AirPods Pro hanno la funzione di cancellazione attiva del rumore, che elimina i suoni esterni e permette di ascoltare meglio l’audio. Tuttavia, in alcune situazioni, conviene disattivare questa funzione, potrebbe sembrare strano, visto che la cancellazione del rumore sembra un vantaggio per la qualità del suono. In realtà, il processo di cancellazione attiva del rumore può influire negativamente sulla qualità audio, riducendo alcuni dettagli sonori. Per godere di un suono più naturale e fedele è quindi possibile provare a disattivare la cancellazione del rumore e notare la differenza.

Personalizzare l’equalizzatore

Per migliora la qualità dell’audio degli AirPods è necessario modificare l’equalizzatore, uno strumento che permette di regolare il bilanciamento delle frequenze audio, in modo da enfatizzare o attenuare determinati suoni. La scelta migliore è personalizzare l’equalizzatore in base al tipo di audio ascoltato, come musica, podcast o film. Per personalizzare l’equalizzatore è necessario procedere sull’applicazione da cui si riproduce l’audio, come Musica, Spotify o Netflix. Nella maggior parte delle applicazioni l’equalizzatore è presente nelle impostazioni o nelle opzioni avanzate. Tra le scelte presenti nell’equalizzatore si trovano diversi preset, come Rock, Jazz, Classica o Parlato, oppure è possibile creare l’equalizzatore personalizzato. Apple include sistemazioni per cuffie che consentono di personalizzare l’equalizzatore per gli AirPods Pro, in quanto la percezione del suono è molto personale e non sempre è possibile settarla in modo univoco.

Attivare l’audio spaziale

Infine, per migliorare l’audio degli AirPods Pro è necessario attivare l’audio spaziale, una funzione che offre un’esperienza audio immersiva e tridimensionale. L’audio spaziale permette di sentire i suoni provenire da diverse direzioni e distanze, quasi a imitare la sensazione di una sala cinematografica. Inoltre, l’audio spaziale si adatta anche ai movimenti sia della testa che del dispositivo in uso, per mantenere sempre l’allineamento tra l’audio e il video. L’audio spaziale è compatibile con i contenuti Dolby Atmos, tipologie di audio che si trovano su servizi come Apple TV+, Disney+ o Netflix. Il Dolby Atmos è un formato audio che permette di creare un effetto tridimensionale del suono, posizionando gli effetti sonori in modo preciso nello spazio attorno all’ascoltatore. Il Dolby Atmos si basa sull’audio a oggetti, cioè su una tecnica che assegna a ogni suono una posizione e un movimento specifici, invece di limitarsi a distribuirlo tra i canali tradizionali.