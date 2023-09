AirPods Pro (2023): stesso design, stesse funzionalità ma NUOVA CUSTODIA

Apple intende lanciare un nuovo paio di AirPods Pro con custodia di ricarica avente la porta USB Type-C. Prima di addentrarci nei dettagli, dobbiamo un po’ placare l’entusiasmo. Non si tratta di un modello rinnovato con specifiche tecniche aggiornate e un design tutto inedito.

Parliamo dei soliti AirPods Pro (2022) con una porta per la ricarica differente, fatta anche per uniformarsi alle nuove normative imposte dall’Unione Europea. A proposito, vi ricordiamo che queste meravigliose cuffiette Bluetooth sono in super sconto su Amazon al prezzo speciale di soli 239,89€, spese di spedizione incluse.

AirPods Pro (2023): tutto quello che sappiamo ad oggi

Andiamo con ordine: mancano pochissime settimane al debutto dei nuovi iPhone 15 dotati di porta USB Type-C. Il keynote è stato annunciato: si terrà il 12 settembre alle ore 19:00 (ora locale italiana) e apprendiamo oggi che, oltre ai telefoni, vedremo anche gli auricolari dello scorso anno in una veste leggermente rinnovata.

Il noto giornalista di Bloomberg Mark Gurman ha infatti riferito che Apple prevede di annunciare una nuova custodia di ricarica per le cuffiette Bluetooth più costose dell’intera line-up. Oltre alla porta USB Type-C al posto della Lightning non dovrebbe prevedere alcun cambiamento radicale. Ecco le sue parole in merito: “Per abbinarsi ai nuovi iPhone, Apple introdurrà durante l’evento gli AirPod aggiornati che includeranno una porta di ricarica USB-C“.

Non si attendono nuove features o caratteristiche, dunque. La domanda è la seguente: Apple venderà il case di ricarica come un accessorio da comprare in separata sede, magari per chi possiede già il modello del 2022. Staremo a vedere.

Purtroppo non abbiamo modo di apprendere ulteriori dettagli sugli AirPods ma ad oggi non sappiamo se questa modifica interesserà anche le versioni di terza o di seconda generazione. Infine, troveremo molti altri accessori che passeranno dalla Lightning alla USB Type-C nei mesi a venire: AirPods Max, MagSafe battery pack, Magic Mouse, Magic Keyboard, Magic Trackpad e non solo. Voi cosa ne pensate? Acquisterete la cover con la Type-C?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.