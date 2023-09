AirPods Pro (2023): cosa ci aspettiamo dai nuovi auricolari di Apple?

I nuovi auricolari TWS di Apple, gli AirPods Pro (2023), sono prossimi al debutto. Questi godranno di una grossa novità ma pare che, oltre all’introduzione della USB Type-C sul case di ricarica, non disporranno di features aggiuntive. Il prezzo di listino potrebbe rimanere invariato, o peggio, potrebbe aumentare per via della nuova porta di ricarica.

Apple prevede di aggiornare gli AirPods Pro con una custodia di ricarica USB-C durante l’evento “Wonderlust” per iPhone 15 martedì 12 settembre, ma non sono previste altre modifiche hardware agli auricolari, secondo il giornalista di Bloomberg Mark Gurman.

AirPods Pro (2023): tutte le novità

Andiamo con ordine: mancano pochissimi giorni al famoso keynote di Apple. L’evento in questione si chiama “Wonderlust” e durante la presentazione vedremo tanti nuovi device; in primo luogo ci aspettiamo gli iPhone 15 ma non mancheranno i nuovi smartwatch della linea Watch Series 9 e, forse, anche un’iterazione “Black” per il modello Ultra.

Quest’anno, la grande novità riguarderà l’adozione dello standard USB Type-C sulla scocca dei device della mela. Tutti gli smartphone ma anche gli accessori correlati, le periferiche del computer e non solo, ora dovranno disporre della porta universale e non più della proprietaria Lightning.

Ora leggiamo, grazie alla newsletter “Power On” di Mark Gurman, che Apple aggiungerà la Type-C anche alla gamma di auricolari AirPods ma oltre al nuovo case non ci saranno ulteriori funzionalità speciali a bordo dei dispositivi audio. Nello specifico poi, gli AirPods Pro (2023) saranno i primi a ricevere l’upgrade.

Nelle notizie correlate, vi segnaliamo che il modello del 2022 ad oggi è introvabile su Amazon; forse, le scorte saranno finite in occasione del debutto del prossimo modello. Intanto però, gli AirPods (2021) di terza generazione costano 164,89€ su Amazon, spese di spedizione incluse. Non lasciatevi sfuggire questa promozione; c’è la consegna celere e immediata, le spese di spedizione sono comprese nel prezzo dell’articolo e si può anche dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito. C’è il reso gratuito entro un mese dall’acquisto, si può godere di un anno di garanzia con Apple e di due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata.

