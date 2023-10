Velocizzare il lavoro con i migliori strumenti AI del 2023

Modificare le abitudini lavorative consente di rimanere al passo con i tempi e l’evoluzione che ne deriva. Ma come si può fare? La risposta sta nell’utilizzo di strumenti basati sull’intelligenza artificiale, che possono velocizzare e migliorare operazioni spesso noiose e ripetitive. Il web è ormai invaso da ogni tipo di strumento AI per qualsiasi tipo di attività, indicati anche per lavori più precisi e tecnici come la programmazione o lo sviluppo di codici. Infatti, è fondamentale sfruttare l’AI per migliorare le prestazioni sul lavoro e trarre vantaggio da tutti i suoi aspetti positivi. L’intelligenza artificiale può migliorare la produttività, l’attenzione e ridurre le tempistiche di azioni anche dei lavori più complessi che richiedono tempo e concentrazione. Come accennato, gli strumenti disponibili sono vari e adatti a ogni esigenza: ecco quali sono i migliori strumenti AI del 2023.

Intelligenza artificiale per gli sviluppatori di software

L’intelligenza artificiale può fornire un supporto significativo anche per attività più complesse, come la programmazione o la codifica. Un esempio è Phind, un motore di ricerca progettato specificamente per i programmatori, in grado di fornire risposte dettagliate alle domande di codifica. Per utilizzarlo, basta aprire il sito e digitare la query nella barra di ricerca. In pochi e semplici passaggi, si otterrà una risposta accurata che può velocizzare il processo di ricerca, riducendo i tempi e migliorando le prestazioni.

Ma non finisce qui, c’è anche Bloop, uno strumento progettato per assistere nella comprensione e nella navigazione del codice. Questo strumento può generare riepiloghi di segmenti di codice complessi, facilitando la comprensione del codice e rendendo i processi di revisione più rapidi.

Programmare con l’AI

Ma l’intelligenza artificiale è adatta per qualsiasi esigenza, a seconda degli strumenti AI utilizzati, per la programmazione è presente GitHub Copilot l’assistente di programmazione alimentato dall’intelligenza artificiale che converte il linguaggio naturale in codice. I linguaggi di programmazione presenti sono diversi tra cui Python, JavaScript, TypeScript, Go e C++, da utilizzare in combinazione con l’intelligenza artificiale per generare soluzioni pertinenti.

Un altro strumento basato sull’intelligenza artificiale è aiXcoder, progettato per affrontare qualsiasi tipo di attività di codifica. Supporta il completamento automatico e suggerisce frammenti di codice pertinenti per aiutare gli sviluppatori a migliorare la loro produttività. AiXcoder si integra anche con altri editor di codice popolari per una maggiore funzionalità.

Supporto dalla A alla Z con l’AI

Per essere supportati sul lavoro dall’AI durante l’intero processo di sviluppo di un determinato piano, è possibile affidarsi in primis a Stepisize. Questo strumento riesce a sviluppare tutto il contesto relativo ai diversi progetti e obiettivi, creando così una linea guida tra compiti, attività e traguardo. Successivamente per processi più complessi sono presenti altri strumenti come RegexGPT, che è ideale per scrivere e comprendere le “espressioni regolari”, una sequenza di caratteri che forma un modello di ricerca.

Per utilizzare RegexGPT, basta inserire una stringa e il valore previsto, e lo strumento genererà una RegEx in autonomia in pochi secondi. In questo modo, automatizza la creazione di espressioni regolari complesse. Infine, per non perdersi nella generazione della documentazione, è possibile affidarsi a Mintlify, lo strumento che genera documenti completi e in linea al contesto.

Riunire i pensieri con AudioPen

Nel lavoro, capita spesso di gestire molte attività in contemporanea come il resoconto delle riunioni, la scrittura di e-mail e la preparazione di testi. Purtroppo, questo porta spesso confusione e la perdita di eventuali informazioni preziose, rendendo i pensieri confusi e gli appunti poco chiari. L’intelligenza artificiale offre una soluzione a questo problema con AudioPen, uno strumento che dà priorità agli input vocali rispetto agli appunti testuali. Lo strumento AI immancabile sul lavoro, in quanto riesce a trasformare il caos mentale in un testo pulito e pronto da utilizzare.

Nello specifico AudioPen non si limita a trascrivere una nota o un pensiero, ma riesce a trasformare qualsiasi input, anche i vocali poco chiari, in un testo conciso e ben formulato. In sostanza è possibile gestire in modo rapido e intuitivo tutti quegli elementi utili sul lavoro che spesso si perdono tra i pensieri.

Sulla stessa tipologia, non può mancare Otter.ai, lo strumento che gestisce le trascrizioni e i riepiloghi delle riunioni. Anche in questo caso, non c’è bisogno di perdere tempo con appunti e riassunti, ci pensa l’AI. Otter.ai riesce a trascrivere e riassumere tutte le riunioni, permettendo di sfruttare il tempo e l’impegno su fasi più importanti. Ma non solo, questo strumento permette di non perdere informazioni importanti che possono sfuggire facendolo in autonomia.

La scrittura fluida con Quillbot

La trascrizione delle idee e la realizzazione di riassunti automatici con l’AI sono solo il primo passo per un lavoro più intelligente. Un elemento fondamentale sul lavoro e nel processo evolutivo è il supporto alla scrittura, e qui entra in gioco Quillbot. Questo strumento è progettato per semplificare il processo di scrittura fornendo soluzioni di parafrasi.

Nello specifico, Quillbot è in grado di migliorare rapidamente la qualità del testo e delle frasi, personalizzando perfettamente il testo inserito con sinonimi e parole più adatte. Inoltre, si integra direttamente in Chrome e Microsoft Word, questo permette di avere un supporto continuo, senza accedere a mille siti o uscire dalle pagine in uso sul web.