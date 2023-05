Gli smartphone sono dispositivi che fanno ormai parte della nostra vita quotidiana. Ad oggi è difficile conoscere qualcuno che non possieda un cellulare e che lo utilizza per le operazioni più disparate. Il diffondersi delle app, poi, ha fatto sì che i nostri device mobile siano diventati degli apparecchi sempre più multitasking, ma con centinaia di notifiche ogni giorno. Tutti noi siamo infatti abituati a ricevere avvisi continui, che molto spesso possono rivelarsi inutili o comunque superflui. Certamente le cosiddette notifiche push sono estremamente utili in moltissime occasioni, ad esempio per ricordarci eventi importanti, comunicazioni o email da leggere; eppure, in molti altri scenari, potrebbero essere fastidiose. Ricevere troppe notifiche sul proprio smartphone è di conseguenza un problema comune, ma che fortunatamente può essere aggirato piuttosto facilmente. In questa guida andremo proprio a capire insieme come disattivare le notifiche push su tutti gli smartphone, che siano iPhone di casa Apple o smartphone che utilizzano Android come sistema operativo. Prima di iniziare, l’unica raccomandazione è quella di eseguire tutti i passaggi uno dopo l’altro contemporaneamente alla lettura, così da non commettere degli errori “di percorso”.

A cosa servono le notifiche?

Disattivare le notifiche push da Android

Disattivare le notifiche push da iPhone A cosa servono le notifiche? Prima di analizzare ogni passaggio per disattivare le notifiche push sul nostro cellulare, è bene chiarire a cosa servono questi elementi. All’atto pratico, vanno ad avvisarci ogni volta che c’è un’informazione che in qualche modo potrebbe esserci utile. Pensiamo ai siti web, che potrebbero andare a notificarci una notizia che aspettavamo da tempo o un aggiornamento su un tema di nostro interesse, o ancora meglio ai principali social network, che ormai inviano notifiche per praticamente qualsiasi cosa, dai mi piace ai commenti, passando per i follow, le le richieste di amicizia, o i messaggi privati. In un attimo quindi le notifiche tendono a moltiplicarsi e ad accumularsi sul nostro display, divenendo potenzialmente fastidiose. Proprio per questo, non appena installiamo una nuova applicazione sullo smartphone facciamo caso alla sua richiesta di inviarci notifiche push: se non vogliamo riceverne, non dobbiamo fare altro che rifiutare l’offerta.

Disattivare le notifiche push da Android A questo punto possiamo dedicarci al cuore della nostra guida, e vedere come fare a disattivare le notifiche push sullo smartphone. Partiamo dalla sezione dedicata agli utenti che utilizzano un dispositivo Android, che tramite questa procedura riusciranno immediatamente a bloccare tutti gli avvisi che provengono da siti e applicazioni, che siano poco utilizzate o molto popolari come TikTok, Facebook, Instagram o WhatsApp.

Per prima cosa prendiamo il nostro smartphone Android e rechiamoci nelle Impostazioni di sistema. Facciamo tap sulla voce App e notifiche nel menu, e scegliamo la voce Notifiche. A questo punto dobbiamo andare a scegliere una tra le applicazioni installate sul device di cui vogliamo disattivare le notifiche push. Ora muoviamo a sinistra la levetta visibile a schermo, e ripetiamo la stessa operazione per tutte le app che generano il maggior numero di notifiche. Le notifiche push possono arrivare, oltre che dalle app, anche dai browser web come Google Chrome. Per bloccarle anche in questo caso dobbiamo aprite l’applicazione di Google Chrome con un clic sulla sua icona e premere sul tasto Impostazioni, visibile a destra sulla barra in cui si digita l’indirizzo web. Ora facciamo clic sulla voce Impostazioni sito e clicchiamo su Notifiche, per poi disattivare la voce che vedremo in alto.