WhatsApp come bloccare velocemente un contatto

WhatsApp è l’applicazione di messaggistica più utilizzata al mondo, si possono avviare più chat, creare gruppi, fare sondaggi e chiamate vocali e videochiamate. Ma non sempre i messaggi ricevuti provengono da contatti conosciuti o desiderati e può capitare di ricevere contenuti sgraditi. Fortunatamente tra le tante funzioni che offre WhatsApp, è presente anche quella di bloccare i contatti indesiderati, che possono inviare messaggi fastidiosi, spam o contenuti problematici. Si può bloccare e sbloccare un contatto su WhatsApp in modo veloce e semplice, sia da smartphone che da computer.

Come bloccare un contatto su WhatsApp da smartphone

Bloccare un contatto su WhatsApp è una funzione utile per evitare di ricevere messaggi indesiderati o fastidiosi da parte di contatti sconosciuti o sgraditi. Attivarla è molto semplice e veloce, su qualsiasi dispositivo, sia da smartphone sia da PC.

Ci sono due modi per bloccare un contatto su WhatsApp dallo smartphone: il primo è accedere alla chat con il contatto da bloccare e il secondo è andare nelle impostazioni di WhatsApp e scegliere i contatti da bloccare. La procedura è molto semplice ma soprattutto veloce, permettendo di liberarsi con facilità di chat e contenuti indesiderati.

Nel primo caso, la procedura può essere direttamente fatta nella schermata chat aprendo WhatsApp, ecco i passaggi:

Aprire WhatsApp;

Toccare sulla voce Chat, collocata nel menu in basso;

Accedere alla conversazione relativa alla persona da bloccare;

Procedere selezionando il nome visualizzato in alto nella chat;

Premere “Blocca”.

Nel secondo caso, la procedura può essere completata accedendo alle impostazioni di WhatsApp, ecco i passaggi:

Toccare Impostazioni;

Andare su “Privacy”;

Selezionare “Bloccati”;

Selezionare “Aggiungi”, cercare o selezionare il contatto da bloccare.

In entrambi i casi, il contatto bloccato non potrà più inviare messaggi, chiamate, videochiamate o aggiornamenti allo stato. Inoltre, non potrà più vedere le informazioni sull’ultimo accesso o sullo stato online, gli aggiornamenti allo stato e le modifiche dell’immagine del profilo. Nel caso in cui il “Blocco” di un contatto è un’esigenza momentanea, è possibile sbloccare il contatto in qualsiasi momento seguendo la procedura inversa. In breve è sufficiente, aprire WhatsApp, aprire la chat bloccata, in fondo alla chat selezionare “Selezionare per sbloccare” e confermare tramite “Sblocca”.

Come bloccare un contatto su WhatsApp da PC

L’app di WhatsApp è presente anche su PC, o tramite l’app ufficiale o tramite il browser su WhatsApp Web, in entrambi i casi è possibile bloccare il contatto desiderato. Per riuscirci basta seguire i successivi passaggi, a seconda di quale WhatsApp è in funzione sul PC.

Bloccare un contatto su WhatsApp web:

Aprire WhatsApp web su browser;

Selezionare la chat da bloccare;

Aprire la chat;

Cliccare sull’icona dei tre punti verticali (vicino la lente);

Scegliere dalla lista “Blocca”;

Bloccare un contatto sull’App WhatsApp su PC:

Aprire WhatsApp;

Selezionare la chat;

Aprire la chat;

Premere sul nome;

Selezionare dall’elenco “Blocca”.

Per sbloccare un contatto sull’app di WhatsApp da PC, invece, basta avviare WhatsApp, entrare nelle chat bloccata e cliccare sulla foto, infine in fondo alla schermata che esce selezionare “Sblocca”.

Segnalare un contatto su WhatsApp

WhatsApp permette, oltre a bloccare il contatto, anche di segnalarlo. In questo modo, viene avvisato il gestore dell’applicazione che c’è un utente che sta violando le condizioni di servizio o le norme legali. Ma ecco come segnalare un contatto su WhatsApp:

Aprire WhatsApp;

Cercare la chat con il contatto da segnalare;

Toccare l’immagine o il nome della chat;

Selezionare “Segnala” in fondo alla pagina che si aprirà;

Scegliere tra “Segnale e blocca” o “Segnala”.

WhatsApp comunicherà che:

“Gli ultimi 5 messaggi provenienti da questo contatto saranno inoltrati a WhatsApp. Il contatto non sarà informato. Se segnali e blocchi, la chat con il contatto sarà eliminata solo da questo dispositivo.”

Infatti quando viene segnalato un contatto su WhatsApp, l’applicazione riceve gli ultimi cinque messaggi inviati da quel contatto, ma non riceve alcuna altra informazione personale. Il contatto segnalato non riceve alcuna notifica e non è quindi avvisato della segnalazione. Segnalare un contatto su WhatsApp può essere utile per contrastare lo spam, le truffe, le molestie o altri comportamenti illeciti.