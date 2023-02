Questo è il miglior iPhone con cui fare video per TikTok

Se state cercando un iPhone per fare video sui social network come TikTok o Instagram, abbiamo la soluzione perfetta che farà sicuramente al caso vostro. Stiamo parlando di iPhone 14 Pro, il miglior device di Apple che oggi si può portare a casa a soli 1299,00 €. Questo implica che il dispositivo godrà di un piccolo ma significativo sconto rispetto al valore di listino. La colorazione disponibile è quella viola, ma volendo si può acquistare anche in altre tinte molto eleganti.

Prima di addentrarci nella disamina di questo prodotto, vi dobbiamo ricordare che acquistandolo da Amazon avrete diritto al reso gratuito entro un mese dal momento in cui lo comprate, avrete anche la consegna cedere in pochissimi giorni e perfino due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata. Altresì, ci sarà da garanzia di Apple per un anno, ulteriormente espandibile con AppleCare.

iPhone 14 Pro: lo smartphone perfetto per fare video

In primo luogo dobbiamo segnalarvi che questo gioiello è in grado di girare clip video in 4K HDR Dolby Vision, ma non solo. I più esigenti avranno accesso anche alla modalità ProRES di qualità cinematografica. Saranno contenti anche i fotografi perché potranno scattare in RAW, per avere così una libertà in fase di editing incredibile.

Sono tante le modalità software che Apple ha inserito a bordo dell’applicazione Fotocamera; pensiamo agli stili fotografici, alla sfocatura cinematografica, alla modalità Azione, senza dimenticare lo Slow motion. C’è perfino la possibilità di realizzare emozionanti time-lapse.

iPhone 14 pro è il sogno di tutti coloro che lavorano con i social, sia per postare contenuti, che per la gestione stessa degli account. Non è un caso che questo sia il telefono preferito dai social media manager di tutto il mondo.

Dulcis in fundo, lo smartphone in questione ha un pannello generoso da 6,1”, dotato delle migliori tecnologie esistenti. Si vede benissimo anche sotto la luce diretta del sole perché è un pannello OLED con promotion fino a 120 Hz.

Certo, costa molto: 1299,00 € non sono affatto pochi, ma se pensate a tutto quello che può fare questo articolo, capirete bene che sono soldi ben spesi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.