Come capire se la tua pen drive USB è infetta da virus

Forse è un problema sottovalutato, ma anche i dispositivi USB possono essere infetti da virus e malware e di conseguenza colpire il tuo PC. Per proteggersi è bene assicurarsi che la pen drive che stiamo per inserire provenga da una fonte affidabile: nel caso, un software come Panda Dome Antivirus effettua un’analisi veloce per te.

In offerta con il 50% di sconto a 17,49 euro all’anno, Panda Dome Antivirus effettua automaticamente la scansione di qualsiasi dispositivo esterno USB al fine di prevenirne le infezioni. Si tratta di una delle tante feature promesse dal programma, che ad un prezzo veramente risibile ti offre una protezione completa da ogni possibile attacco.

Perché usare Panda Dome Antivirus per analizzare i tuoi dispositivi USB

Panda Dome Antivirus è un antivirus leggero, efficace e veloce, dotato di un’interfaccia semplice da utilizzare che ti mette subito a disposizione tutte le sue diverse funzioni.

Quella di cui parliamo in questo articolo, cioè l’analisi dei dispositivi USB esterni collegati al PC, avviene già in automatico, così come la protezione antivirus in tempo reale e la protezione WiFi nel caso dovessi connetterti a una rete pubblica e vuoi evitare qualsiasi possibile attacco.

Altre puoi gestirle comodamente dal software, che vanta un 100% di tasso di rilevamento secondo il Real-World Protection Test, battendo anche antivirus forse più blasonati. Insieme a tutto questo, ottieni anche l’accesso a una VPN gratuita, per permetterti di navigare in internet in modo protetto e privato fino a 150 MB al giorno.

Compatibile con Windows, Android, macOS e iOS, Panda Dome Essential è la scelta giusta ed economica per la tua protezione da attacchi che possono provenire da una innocua pen drive o direttamente dall’esterno. Ora, con il 50% di sconto.

