Fan delle AirPods di Apple? Ecco come incrementare il volume

Come aumentare il volume delle AirPods di Apple? È probabile che vi siate posti questa esatta domanda per ascoltare un brano audio del vostro cantante preferito, o semplicemente per chiudere gli occhi e lasciarvi cullare dalla melodia di una nuova canzone. I nuovi modelli delle cuffie TWS di Apple dispongono di particolari accorgimenti hardware e software per migliorare la qualità audio, come la cancellazione attiva del rumore che isola le onde audio provenienti dall'esterno, ma in questo articolo vi sveliamo alcuni semplici consigli su come aumentare il volume delle AirPods di Apple.

Come aumentare il volume delle AirPods: alcuni semplici consigli

Partiamo dalle basi, ovvero il primo consiglio che vi diamo per arrivare al risultato sperato.

Controllare le impostazioni di iOS

La prima cosa che viene in mente per alzare il volume delle AirPods è utilizzare i tasti dell'iPhone o dell'iPad, incrementarlo tramite il Centro di Controllo di iOS o magari chiedere a Siri. Esiste però la possibilità che una specifica impostazione di iOS vi impedisca di aumentare il volume delle AirPods, ma vi spieghiamo come disabilitarla.

Entrate all'interno delle Impostazioni del telefono, tappate sulla voce “Suoni e feedback aptico", poi su “Salute dell'udito" e infine su “Riduci audio suoni intensi": disabilitate la funzione in modo da potervi spingere oltre il livello del volume consentito da iOS per evitare di arrecare danni all'udito. A questo punto, sempre dal pannello Impostazioni, cercate “Musica" e poi “EQ": iOS dispone di alcuni preset di equalizzazioni per ascoltare meglio uno specifico genere musicale, pertanto potete sperimentare quello che più in linea con i vostri gusti.

Ricordatevi di deselezionare anche la voce “Sound Check", una funzione introdotta per livellare il volume dell'audio per tutti i brani che ascoltate.

Valutare la sorgente audio

Molto spesso un brano o un video ha un volume basso non per colpa delle cuffie o delle impostazioni di iOS, ma per come è stato registrato il contenuto multimediale stesso. Se infatti vi trovate ad ascoltare un brano su YouTube o TikTok e vi accorgete che è troppo basso, controllate che sia disponibile alla massima qualità possibile.

Pulire accuratamente le AirPods

Può sembrare un consiglio poco utile, ma il design stesso delle AirPods di Apple facilita il deposito di pelucchi e altri piccoli elementi che possono creare una barriera fisica tra gli altoparlanti nascosti dietro la piccola griglia protettiva e il vostro orecchio. Di tanto in tanto andrebbero pulite anche per una questione igienica: Apple consiglia di utilizzare un panno morbido e leggermente inumidito per l'esterno delle cuffie, mentre per le aree più delicate (come la griglia dell'auricolare) potete ricorrere anche a un batuffolo di cotone asciutto.

Resettare le AirPods

“It just works." Quante volte l'avrete sentito dire nei keynote Apple durante la presentazione di un prodotto, vero? In alcuni casi, però, anche i prodotti del colosso di Cupertino possono avere bisogno di un piccolo reset per tornare a funzionare al 100%. Per quanto riguarda le AirPods, il reset delle cuffie è piuttosto semplice:

riponete entrambi gli auricolari nel case di ricarica e aprite lo sportellino;

pigiate il tasto posteriore per 15 secondi fin quando la spia di stato lampeggia dal giallo ambra e vira al bianco;

riconnettete le cuffie avvicinandole al vostro dispositivo iOS e seguite le informazioni mostrate a schermo.

Ecco alcuni consigli su come aumentare il volume delle vostre AirPods. Ricordate, però, di non esagerare e di tutelare sempre la salute del vostro udito.