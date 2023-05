Come aggiungere un bot su Telegram (con botfather)

Telegram è una tra le più famose app di messaggistica, grazie alle sue funzionalità avanzate è apprezzata in tutto il mondo. Tra queste funzionalità spicca la possibilità di utilizzare e creare i bot, ovvero degli utenti artificiale che possono interagire con gli utenti veri tramite dei comandi. I bot su Telegram sono una funzionalità molto versatile che permette di utilizzarli per vari scopi, come informazione, intrattenimento, giochi, pagamenti e molto altro. Nell’applicazione sono presenti già dei bot, ma con Botfather il bot ufficiale di Telegram è possibile creare e gestire i bot personalizzati. Il suo username è @botfather. Con Botfather è possibile scegliere il nome, l’username, la descrizione, la foto e i comandi del bot. Ma anche impostare la privacy, il menu e le funzionalità del bot.

Cercare e avviare un bot esistente è veloce e intuitivo, se si conosce già il nome bastano due click, nell’ipotesi in cui non si conosca un bot specifico è possibile visionare diversi bot all’interno del Telegram Store Bot @storebot. Per quanto riguarda la ricerca di un bot specifico, ecco quali sono i pochi e semplici passaggi:

Se l’interesse invece ricade sulla creazione di un bot, è possibile farlo con Botfather. Ecco la guida passo passo, per creare un bot da zero con Botfather:

Botfather invierà un messaggio di congratulazioni per la nascita del bot, con il link per accedere al bot e il token di autorizzazione, nonché una serie di numeri e lettere. È importante salvare il token, in quanto il codice è ciò che controlla il bot.

Il messaggio di Botfather, come tutta la chat, è in lingua inglese ma facilmente traducibile tramite le impostazioni del web:

“Done! Congratulations on your new bot. You will find it at t.me/nomebot. You can now add a description, about section and profile picture for your bot, see /help for a list of commands. By the way, when you’ve finished creating your cool bot, ping our Bot Support if you want a better username for it. Just make sure the bot is fully operational before you do this. “