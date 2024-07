Combo King C. Gillette: RASOIO ELETTRICO+CREMA a soli 19€ con il ribasso del -37%!

King C. di Gillette è una linea di prodotti per la cura della barba di alta qualità, pensata per l’uomo che desidera uno stile unico e raffinato. E il kit Style Master con regolabarba e crema idratante, oltre ad essere raffinato, è proposto da Amazon a soli 19,34€, al posto dei classici 30,75€!

Tutte le caratteristiche del set King C. Gillette

Il regolabarba King C. Gillette Style Master è un dispositivo senza fili estremamente versatile, ideale per barbe incolte di qualsiasi lunghezza. Grazie alla lama 4D, è possibile radere, regolare e rifinire la barba in quattro direzioni, garantendo una precisione e un controllo superiori. I tre pettini regolatori intercambiabili permettono una rifinitura versatile, sia con movimenti verso l’alto che verso il basso, offrendo la massima libertà di styling. Inoltre, è impermeabile e può essere utilizzato in tutta sicurezza sotto la doccia, rendendo la routine di grooming ancora più comoda. La batteria a litio ricaricabile assicura fino a 45 minuti di utilizzo continuo con una sola carica, offrendo prestazioni affidabili e durature.

La crema idratante per viso e barba è formulata per nutrire e idratare in profondità, alleviando la secchezza e l’irritazione della pelle. Quest’ultima è arricchita con una profumazione fresca e maschile, caratterizzata da note raffinate di sandalo, cedro, bergamotto, semi di cardamomo e mandarino.

Infine, il kit viene completato da un’elegante pochette regalo, ideale per riporre il regolabarba e la crema in modo ordinato e pratico!

Che sia un regalo per qualcun altro o per te, il kit Style Master di King C. Gillette a 19,34€ è perfetto!