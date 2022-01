OPPO è inarrestabile: ColorOS 12 presto su questi device

L'arrivo di ColorOS 12 per OPPO A74 5G segna l'ottimo lavoro dell'azienda cinese circa il rilascio dell'update ad Android 12 per i suoi device di fascia media, e in queste ore apprendiamo che l'aggiornamento a ColorOS 12 in versione beta e stabile continua la sua espansione in molti paesi.

Prosegue senza sosta l'aggiornamento di ColorOS 12 in versione stabile e beta

Le informazioni pubblicate in rete, infatti, svelano che OPPO è impegnato su due fronti a portare le numerose novità di ColorOS 12 su tutti i device compatibili con il nuovo sistema operativo: in queste ultime settimane sta iniziando a rilasciare l'update per i device commercializzati in India.

Mentre la versione stabile di ColorOS 12 è già disponibile per OPPO Find X2, OPPO Reno6 Pro 5G, OPPO Reno6 Pro 5G Diwali Edition, OPPO Reno6 5G e OPPO Reno5 Pro 5G, a partire dal 18 gennaio inizierà a fare la sua comparsa anche su OPPO F19 Pro+. Per quanto riguarda la versione beta, invece, durante il mese di febbraio è attesa su OPPO Reno4 Pro, OPPO F19 Pro e OPPO F17 Pro; dal mese di marzo l'aggiornamento software arriverà poi su OPPO A53s 5G.

Gli utenti muniti dei sopracitati smartphone possono controllare la disponibilità dell'aggiornamento a ColorOS 12 tramite l'apposito pannello delle Impostazioni.