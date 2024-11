Dalla Colombia arriva la truffa dei messaggi con prefisso +57

Una nuova truffa si sta diffondendo su WhatsApp tramite messaggi con prefisso +57, da contatti sconosciuti che cercano di “attaccare bottone”. Questo prefisso indica un numerazione telefonica proveniente dalla Colombia, ma l’origine potrebbe essere stata camuffata dai truffatori tramite tecnologia VoIP. Questa tecnologia gli permette di utilizzare numeri internazionali anche se non si trovano fisicamente in quei Paesi.

Il messaggio arriva da un contatto sconosciuto e inizia sempre con una frase che non indica mai l’obiettivo dei criminali. In questi giorni agli utenti che hanno segnalato questa truffa è arrivato questo messaggio: “Have you ever tried any extreme sports?“, che tradotto significa: “Hai mai provato qualche sport estremo?“.

Si tratta di messaggi generici che, come per quanto riguarda il prefisso +57, nascondono il vero obiettivo che è la truffa. Solitamente tutto inizia così per poi passare a richieste che non c’entrano nulla con l’inizio della conversazione. Spesso viene richiesto l’invio di denaro o vengono proposti investimenti e attività lavorative invitanti e molto remunerativi.

Cosa fare se ricevi messaggi truffa con prefisso +57

Quando ti arriva uno dei messaggi truffa con prefisso +57 dalla Colombia su WhatsApp, proprio come quelli truffa con prefisso +27, la prima cosa fare è non rispondere al messaggio. L’obiettivo dei truffatori è proprio quello di generare curiosità o semplicemente indurti a rispondere per iniziare la conversazione. Anche un semplice “chi sei?” è molto pericoloso.

Inoltre, quando WhatsApp ti avvisa che il numero non è tra i tuoi contatti e ti offre l’opzione di bloccare o aggiungere il contatto è un segnale che si potrebbe trattare di una potenziale truffa o di un potenziale spam. Quindi blocca e segnala il numero direttamente sull’applicazione per evitare che il truffatore ti ricontatti.

Infine, fai sempre attenzione ai contenuti che ti vengono inviati e a quelli che invii. Non cliccare mai su eventuali link contenuti in questi messaggi truffa con prefisso +57. Inoltre, non fornire mai a chi non conosci informazioni personali, dati sensibili e dettagli di pagamento. Ovviamente non inviare nemmeno denaro sotto richiesta.