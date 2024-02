COLLASSO imminente per OnePlus 10T, sconto del 41% per smartphone TOP

Uno smartphone che non smette mai di stupire. Bello, completo di tutto suo e soprattutto con tanta potenza dalla sua parte per farti fare un po’ qualunque cosa senza mai metterti dei freni. Sto parlando naturalmente di OnePlus 10T e se ne hai sentito parlare, sai già cosa ti aspetta.

Se da tempo stavi pensando di acquistare un nuovo smartphone, non perdere l’occasione su Amazon. Sconto del 41% in corso ora, prezzo collassato e spesa di appena 482€ per un affare che ha ben pochi precedenti.

Come a solito, le spedizioni sono sia rapide che gratuite in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

OnePlus 10T 5G, uno smartphone che non conosce limiti

Colore super originale, materiali di alta qualità e in mano un’esperienza ergonomica senza compromessi. OnePlus 10T è uno smartphone che puoi amare sotto tutti i punti di vista e che soprattutto ti permette di avere tanto a prezzo compresso, soprattutto oggi.

Il display ampio supera gli standard del mercato con risoluzione Full HD+, 120Hz e HDR10+ per poterti gustare applicazioni, streaming, giochi mobile e anche qualcosa in più se ti piace smanettare. Dopotutto viene affiancato da 16GB di RAM e 256GB di memoria per farti andare come un razzo sempre e comunque.

Ma ecco che non finisce di stupire, le sue qualità non finiscono qui ma si addizionano a tripla fotocamera dal risultato professionale, una batteria che ti porta al giorno dopo e la ricarica SUPERVOOC da 150W che in dieci minuti ti assicura una giornata di svago.

Come puoi dirgli di no? Se la tentazione prevale, allora collegati su Amazon. OnePlus 10T 5G ti aspetta con il 41% di sconto a soli 482€, fallo tuo.

