Colazione a Stelle e Strisce: la macchina da CAFFÈ AMERICANO è in OFFERTA!

Fan degli States? Allora non puoi non iniziare la giornata con un ottimo caffè americano. La macchina da caffè De’Longhi ICM14011 ti permetterà di averlo ogni mattina a casa tua. E il tutto a un prezzo di soli 46,56€ invece dei classici 69,99€ di listino. Scopriamo tutte le sue caratteristiche migliori!

Tutte le caratteristiche della macchina da caffè americano De’Longhi

Questa macchina per il caffè americano è dotato dell’innovativa funzione Aroma, grazie alla quale eroga l’acqua lentamente, permettendo al caffè di rilasciare pienamente il suo aroma e la sua caffeina, regalandoti un gusto intenso e appagante. Dotata di un filtro in nylon, elimina la necessità di utilizzare filtri usa e getta, risparmiando denaro e riducendo l’impatto sull’ambiente. Inoltre, grazie alla presenza della piastra poggia caraffa, è in grado di mantenere il caffè caldo anche dopo l’erogazione, assicurandoti una tazza sempre pronta da gustare.

Con soli due pulsanti per accendere la macchina e attivare la funzione aroma, l’utilizzo della De’Longhi ICM14011 è estremamente semplice. La caraffa in vetro, robusta e trasparente, ti consente di controllare facilmente il livello del caffè, mentre il serbatoio da 0,65L offre la capacità ideale per preparare fino a 5 tazze di caffè in una sola volta.

Poi, la caraffa e il portafiltro sono lavabili in lavastoviglie, rendendo la pulizia dell’apparecchio un’operazione rapida e senza sforzo. E grazie alla funzione di spegnimento automatico dopo 40 minuti di inutilizzo, la macchina per caffè americano offre anche un risparmio energetico garantito.

Svegliati gustando un caffè americano grazie alla De’Longhi ICM14011, ora a soli 46,56€ grazie a questo incredibile sconto.