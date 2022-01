COD Modern Warfare 2 in America Latina e con elementi F2P?

Call of Duty Modern Warfare 2, quello che sarà il nuovo capitolo della serie in arrivo quest'anno, verrà ambientato in America Latina. Ad affermarlo è il noto giornalista e insider Tom Henderson, da sempre molto informato per quanto concerne le saghe di Battlefield e Call of Duty.

La storia, come suggerisce l'ambientazione, si concentrerà su alcuni cartelli della droga. Stando ai filmati pre-alpha che Henderson avrebbe avuto la possibilità di visionare pare che lo sviluppo stia procedendo bene, meglio rispetto ai titoli precedenti.

Call of Duty Modern Warfare 2 avrà anche elementi free-to-play stile Warzone?

Una parte delle indiscrezioni rilanciate dalla fonte è molto interessante, perché parla dell'inserimento di alcune caratteristiche da free-to-play. Resta da vedere ovviamente cosa significa, dato che Call of Duty Warzone è l'opera di riferimento in tal senso di Activision e difficilmente verrà sostituita così facilmente.

Molto probabilmente il riferimento è ad una sorta di integrazione tra i due titoli, con Modern Warfare 2 che presenterà degli elementi che diverranno, forse, di base su Warzone.

Sempre parlando di multiplayer, vengono confermate le voci che parlavano dell'inserimento di una modalità PvEvP in stile Escape from Tarkov chiamata DMZ. Pare che verrà costruita su una mappa unica che rivedremo appunto in Warzone e Infinity Ward, lo sviluppatore, si starebbe concentrando parecchio sullo sviluppo di un'intelligenza artificiale feroce e realistica, da utilizzare ovviamente anche nella campagna.

Call of Duty Modern Warfare 2 è in lavorazione per PC e console. Non è chiaro se il gioco uscirà anche sulle “vecchie” PlayStation 4 e Xbox One o se rimarrà confinato come progetto current-gen per PlayStation 5 e Xbox Series X/S.