Modern Warfare 2 avrà una modalità stile Tarkov esclusiva PlayStation?

Sappiamo quasi per certo che il Call of Duty dell'anno che è appena entrato sarà Modern Warfare 2, sequel del reboot della mini-serie lanciato nel 2019.

Proprio con lo scoccare del 2022, l'insider RalphsValve decide di darci qualche indicazione interessante su Twitter: nel dettaglio, specifica che la rumoreggiata terza modalità, al momento nota come DMZ, farà parte del pacchetto del gioco e non sarà lanciata come contenuto indipendente.

Inoltre, pare che la modalità possa essere un'esclusiva per console PlayStation, anche se in tal senso non ci sono ancora certezze.

Modern Warfare 2, cos'è la modalità DMZ di cui tanto si parla?

Non è la prima volta che si fa accenno a DMZ, presunta tipologia di gioco che pare sia stata rimossa dal Call of Duty Modern Warfare originale. Per intenderci, è una modalità ispirata al funzionamento di Escape From Tarkov, altro celebre sparatutto online caratterizzato per il suo essere fortemente punitivo.

Per essere precisi, siamo di fronte a un FPS tattico multiplayer a mondo aperto, con la possibilità di raccogliere e modificare armi e l'obiettivo di estrarre specifici bottini su mappe dallo stile differente. La sua particolarità è che, in caso di sconfitta, si perdono tutti i progressi ottenuti: una filosofia che scoraggia in tal senso atteggiamenti a la “Rambo” invitando a giocare con decisione di squadra.

Non sappiamo al momento in che modo tutto questo possa funzionare in Modern Warfare 2: la curiosità da parte degli appassionati della serie Call of Duty è tanta, ma l'impressione è che dovremo attendere l'annuncio ufficiale prima di saperne qualcosa.

Per quanto riguarda infine la presunta esclusiva PlayStation di questa modalità non sarebbe la prima volta per un capitolo della serie ma, come accaduto in passato, si tratterebbe di un accordo a tempo, della durata di sei mesi o un anno, prima che la modalità DMZ possa approdare anche su altre piattaforme.

In ogni caso, siamo ancora nel paludoso terreno di indiscrezioni non particolarmente convinte: l'anno nuovo è appena iniziato, ci sarà tempo per parlare in modo approfondito di Modern Warfare 2.