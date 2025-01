CMF Buds in offerta a 29€ su Amazon: è l'affare low cost di oggi

Le CMF Buds sono in offerta su Amazon: grazie alla promo in corso, infatti, le cuffie true wireless di Nothing possono ora essere acquistate al prezzo scontato di 29 euro. Si tratta del nuovo minimo storico per questi auricolari, disponibili anche con pagamento in 3 rate e la possibilità di scegliere tra tre diverse colorazioni. Per accedere subito alla promo basta premere sul box qui di sotto.

CMF Buds: un vero affare su Amazon

Le CMF Buds hanno tutto quello che serve per garantire ottime prestazioni, in tutti i contesti di utilizzo. Nonostante il prezzo ridotto, infatti, gli auricolari in questione hanno la cancellazione attiva del rumore, la riduzione del rumore in chiamata e possono sfruttare un’ottima autonomia, con la possibilità di utilizzo per 8 ore con una sola carica. C’è il supporto Bluetooth 5.3, con le funzioni Google Fast Pair e Microsoft Swift Pair per il collegamento rapido.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare le CMF Buds con un prezzo scontato di 29 euro e con la possibilità di scegliere tra tre diverse colorazioni. Le cuffie true wireless di CMF sono vendute e spedite direttamente da Amazon e, per completezza del comparto tecnico, rappresentano un vero e proprio best buy in questo momento. Per sfruttare subito la promo basta premere sul box qui di sotto.