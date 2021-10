Clubhouse: si possono registrare le live in streaming

Clubhouse ora consente agli utenti di registrare streaming, condividere clip e molto altro ancora. In poche parole, sta arrivando un nuovo update che introduce tantissime novità.

Dopo tutto il clamore che ha riscosso l'app mesi or sono, Clubhouse sta ancora rilasciando nuovi strumenti per gli utenti che vogliono ancora interagire con la sua community. L'app introduce la ricerca universale, le clip, la riproduzione e l'audio spaziale.

Una delle cose che gli utenti non sono stati in grado di fare fino ad ora è la ricerca di stanze su Clubhouse. Secondo un post sul blog, ora è possibile utilizzare Universal Search per scoprire persone, club, live room ed eventi futuri. La funzione è ora disponibile per gli utenti iOS e Android e si trova nella sezione “Esplora“.

Un'altra feature che non è ancora disponibile con Twitter Spaces è Replay. Con questa modalità, si può registrare lo streaming live così da ascoltarlo in un secondo momento.

I replay saranno disponibili nelle prossime settimane e renderanno “banalmente facile creare ottimi contenuti audio, farti scoprire da altri e far crescere il tuo pubblico nel tempo“.

Non solo, l'azienda ha annunciato un'altra opzione chiamata Clips. Attualmente in versione beta, si scopre che qualsiasi utente sarà in grado di condividere clip di 30 secondi di stanze pubbliche, in modo che più persone possano scoprire e unirsi al club. Ecco come viene presentata questa grande novità:

Quando avvii una stanza, puoi scegliere se vuoi che le clip siano abilitate. Saranno attivi per impostazione predefinita per le stanze aperte/pubbliche e puoi disattivarli in qualsiasi momento. Non sono disponibili per stanze private, sociali o club. Se hai abilitato le clip, le persone vedranno una nuova icona (✄), che potranno toccare in qualsiasi momento per catturare una clip degli ultimi 30 secondi. Ciò consente loro di condividere un'anteprima della tua stanza con gli altri o di catturare un momento incredibile appena accaduto. Le persone possono condividere le clip del tuo programma su Instagram, Twitter, Facebook, iMessage o WhatsApp e persino salvarle nel rullino fotografico per una rapida modifica.

Ultimo ma non meno importante, dopo aver lanciato il supporto per lo Spatial Audio per i dispositivi iOS, Clubhouse lo sta ora espandendo al suo pubblico Android:

Spatial Audio è stato ancora più interessante di quanto ci aspettassimo. Dalle esibizioni musicali alle sale di narrazione, ai dibattiti, ha davvero migliorato l'esperienza su Clubhouse… quindi ora lo stiamo distribuendo a tutti.

✨ lots of new news in this video ✨



✂ CLIPS is in beta

🔎 SEARCH rolling out now

▶️ REPLAYS coming soon



and stay tuned for our entire eng & design team moving to LA to formally pursue voice acting pic.twitter.com/bUTabb9TDO — Clubhouse (@Clubhouse) September 30, 2021

Voi utilizzate ancora questo social? Fatecelo sapere.