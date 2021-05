Dopo un bel po' di attesa, Clubhouse sbarca ufficialmente su Android in anteprima. Si tratta ovviamente di una beta, ma è già un passo avanti perché è scaricabile da tutti.

Clubhouse sbarca su Android

Arrivato per la prima volta su iPhone, il social della voce ha tardato ad arrivare ufficialmente anche per gli smartphone con a bordo il sistema operativo Android, nonostante da subito gli sviluppatori avessero specificato di essere a lavoro per metterla a punto.

E così, dopo che l'apk è stato disponibile al download solo per un ristrettissimo numero di utenti, adesso chiunque lo desideri potrà scaricare la beta di Clubhouse per Android, accedendo sempre e comunque con il proprio username oppure su invito.

Se possiedi un device Android e sei curioso di provare, puoi collegarti direttamente sul Google Play Store, ma ricorda: si tratta di una versione beta assolutamente non stabile dell'applicazione.

App