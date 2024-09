Circle to Search verrà estesa ad altri dispositivi Android: c'è anche Xiaomi 14T

Circle to Search di Google è una funzionalità tanto semplice quanto utile, finora esclusiva dei dispositivi Samsung Galaxy e Google Pixel. Sembra però che questa limitazione sia destinata a finire, perché secondo alcune indiscrezioni Circle to Search verrà estesa ad altri dispositivi Android, tra cui anche Xiaomi.

Tecno e Xiaomi capofila

Circle to Search è stato lanciato a gennaio di quest’anno sulla serie Galaxy S24 e su Pixel 8 e Pixel 8 Pro. Google ha successivamente esteso la funzionalità ai vecchi telefoni Pixel e al Pixel Tablet , mentre Samsung l’ha introdotta su diversi smartphone e tablet Galaxy, compresi alcuni dei suoi dispositivi più economici.

Sull’estensione ad altri dispositivi Android, per ora sembrerebbero esserci due aziende capofila. La prima è Tecno: l’azienda ha infatti recentemente dichiarato ai media che il suo ultimo pieghevole, il Tecno Phantom V Fold 2, avrebbe ricevuto Circle to Search a ottobre, quando “Google prevede di espandere la funzionalità a più telefoni Android”. Implicando, quindi, un rollout a brevissimo.

La seconda è Xiaomi. Il portale SpillSomeBeans ha recentemente ottenuto materiale promozionale sulla prossima serie Xiaomi 14T, in cui viene mostrato Circle to Search in esecuzione sul dispositivo. Il rapporto trapelato afferma che Xiaomi 14T sarà tra i primi telefoni a ottenere la funzione.

Ciò non confermerebbe comunque un rollout generale a tutta la platea di dispositivi Android. Tutt’altro: sembra invece suggerire che la funzionalità resterà confinata a determinati modelli specifici, solo di altri marchi. Oltre a Circle to Search, il report evidenzia che Xiaomi 14T avrà diverse funzionalità AI, tra cui Google Xemini. L’uscita è prevista per la prossima settimana.