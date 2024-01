Cialde Caffè Borbone: scopri il coupon per averle a 0,12€ l'una

Grazie a eBay oggi puoi fare un vero affare. Aggiungi al carrello 300 Cialde Caffè Borbone Miscela Nera. Inserendo il Coupon CASA24 nell’apposita sezione dedicata ai codici sconto, prima del check out, le pagherai solo 0,12 centesimi di euro. Sì, hai capito bene. Un vero e proprio risparmio senza rinunciare alla qualità. Inoltre, grazie al venditore che ha il 99,6% di feedback positivi, inclusa nel prezzo hai anche la consegna gratuita direttamente a casa tua.

Cialde Caffè Borbone a prezzo stupefacente su eBay

Sbrigati perché 300 Cialde Caffè Borbone Miscela Nera ti stanno aspettando a soli 0,12 centesimi l’una. Confezionate singolarmente, mantengono la freschezza del chicco appena macinato dopo la tostatura. Scegliendo questa qualità porti a casa il vero espresso napoletano per una botta di energia e gusto ad ogni sorso. Il vantaggio di scegliere Caffè Borbone è proprio l’ottimo rapporto qualità-prezzo.

Acquistane 300 a soli 0,12 centesimi grazie al Coupon CASA24. Tra l’altro, ottima opportunità con eBay, puoi anche decidere di dividere l’importo in 3 comode rate tasso zero con un click. Ciò significa che potrai pagare il tuo acquisto da soli 12,66 euro al mese, la prima rata subito e le altre due nei mesi successivi. Ti basterà selezionare PayPal come metodo di pagamento e proseguire selezionando l’opzione disponibile “Paga in 3 Rate“.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.