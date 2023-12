Cialde Caffè Borbone Miscela Rossa: 150 a soli 21€ è FOLLIA

Fai una scorta pazzesca di caffè a un prezzo veramente ridicolo! Acquista 150 Cialde Caffè Borbone Miscela Rossa a soli 21,99 euro, invece di 34,90 euro. Ottimo risparmio, ma senza rinunciare alla qualità. Questa super offerta la trovi solo su eBay, il colosso dello shopping online. Tra l’altro hai anche inclusa la consegna gratuita. Inoltre, il tuo ordine beneficia del Servizio eBay Premium e della Garanzia Cliente eBay.

Cialde Caffè Borbone Miscela Rossa: l’espresso napoletano a domicilio

Regalati un momento di vero piacere ogni volta che bevi un buon caffè. Con le Cialde Caffè Borbone Miscela Rossa ti sembrerà di essere a Napoli. Tutte le volte è come bere un espresso napoletano direttamente a casa tua. Le cialde sono confezionate singolarmente, così da mantenere intatto l’aroma e il gusto. Inoltre, sono 100% compostabili, per rispettare l’ambiente. Anche l’incarto è 100% riciclabile.

Acquistane 150 a soli 21,99 euro, invece di 34,90 euro. Ricordati che con eBay, selezionando PayPal come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini che superano i 30 euro di importo totale. Non dovrai inviare alcuna garanzia per il finanziamento, ma in pochi semplici clic lo otterrai con PayPal Paga in 3 Rate.

