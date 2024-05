Carrello porta utensili Stanley a TRE LIVELLI: solo 35,95€ su Amazon con il 39% di sconto

Se sei un professionista o hai bisogno di uno stoccaggio migliore per tutti i tuoi attrezzi in modo da poterli trasportare più facilmente, il carrello porta utensili di Stanley in offerta oggi su Amazon è perfetto: puoi acquistarlo a soli 35,95 euro invece di 59 grazie al 39% di sconto e riceverlo subito a casa con la spedizione gratuita Prime.

Carrello porta utensili Stanley: le caratteristiche

Il carrello porta utensili STST1-80151 di STANLEY è un pratico strumento per l’organizzazione e il trasporto di attrezzi e piccole parti: è dotato di tre livelli di stoccaggio offrendo ampio spazio per sistemare gli utensili in modo ordinato e accessibile.

Tra le sue caratteristiche, sono presenti due organizer nel coperchio, ideali per la conservazione della piccola minuteria e dei pezzi più piccoli. Le cerniere di chiusura in acciaio garantiscono una robustezza e una durata nel tempo, mentre il maniglione pieghevole semplifica il trasporto del carrello da un luogo all’altro.

Le asole per la chiusura a lucchetto aggiungono un ulteriore livello di sicurezza, consentendo di proteggere il contenuto del carrello quando non è in uso. Con una capacità di carico di 20 kg, questo carrello può gestire una varietà di attrezzi e materiali, mentre le sue dimensioni di 47,5 x 28,3 x 63 cm lo rendono compatto e facilmente trasportabile. Acquistalo adesso a soli 35,95 euro invece di 59 con il 39% di sconto.