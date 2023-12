Cialde Caffè Borbone Miscela Nera: fai il pieno a soli 19€ su eBay

Prezzi incredibili su eBay anche per il caffè. Tra l’altro sempre con consegna gratuita, servizio premium e garanzia cliente. Cosa stai aspettando? Anche oggi c’è un’offerta pazzesca che devi assolutamente avere. Acquista 150 Cialde Caffè Borbone a soli 19,99 euro, invece di 30,63 euro. Grazie a questa super promozione fai il pieno di espresso napoletano con Miscela Nera, un aroma intenso e persistente. Sbrigati perché la quantità disponibile è limitata e siamo a quasi 10000 vendite.

Cialde Caffè Borbone: con Miscela Nera ogni volta vai a Napoli

Fai un viaggio a Napoli ogni volta che usi le Cialde Caffè Borbone Miscela Nera. Confezionate singolarmente, preservano l’aroma intenso di un buon espresso napoletano e il profumo del chicco appena macinato. Dopo un’attenta selezione nasce Miscela Nera che unisce l’intensità del caffè alla cremosità dell’espresso fatto a Napoli ogni volta che vuoi dalla tua macchinetta. Cosa stai aspettando?

Acquista subito 150 cialde a soli 19,99 euro, invece di 30,63 euro. E se raggiungi una spesa minima di almeno 30 euro, con eBay, selezionando PayPal come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero. Non dovrai inviare alcuna garanzia per il finanziamento, ma in pochi semplici clic lo otterrai con PayPal Paga in 3 Rate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.