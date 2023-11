Ciabatta intelligente Refoss: il coupon sconto di Amazon per un prezzo WOW

La ciabatta intelligente di Refoss è in promozione su Amazon a soli 28,99 euro. Acquistandola trasformate la vostra casa in un piccolo esempio di domotica intelligente spendendo semplicemente poche decine di euro. Tutto questo grazie al coupon sconto di 7 euro da attivare prima di mettere il prodotto nel carrello. Le spedizioni sono gratuite e rapide per tutti i clienti Prime. Il prezzo finale, nonostante non sia il suo minimo storico, è incredibilmente vantaggioso.

Ciabatta intelligente Refoss: caratteristiche principali

La ciabatta intelligente di Refoss è un ottimo prodotto che vi consente di sbloccare molte funzionalità collegate alla corrente. È infatti compatibile con i maggiori assistenti virtuali tra i quali Amazon Alexa, Google Assistant e Samsung SmartThings. Tuttavia, qualora voi foste sprovvisti di uno di questi, non vi preoccupate perché l’applicazione per smartphone offre la funzione di controllo remoto in modo efficiente. La potete scaricare sia su Android che iOS gratuitamente.

Per quanto riguarda la tecnologia implementata all’interno della ciabatta, questa offre tre prese di tipo shuko e quattro entrate USB. Una volta che la collegate alla corrente e la sincronizzate sulla vostra rete WiFi potete iniziare a godere di tutte le funzionalità che vi offre come impostare l’accensione di una lampada in determinate ore del giorno o chiedere all’assistente vocale di accendere il forno. Le 3 prese AC possono essere controllate separatamente, ma è anche possibile controllare più dispositivi contemporaneamente.

Potete acquistare la ciabatta intelligente di Refoss su Amazon a soli 28,99 euro Se l’acquistate oggi, la potete ricevere in pochissimi giorni se siete clienti Prime. Non vi scordate di attivare il coupon sconto di 7 euro per portare il prezzo di listino a quello in sconto.

