Ciabatta intelligente Meross: il coupon sconto di Amazon è da URLO

La ciabatta intelligente di Meross è in promozione su Amazon a soli 30,79 euro. Acquistandola trasformerete la vostra casa in un piccolo esempio di domotica intelligente spendendo veramente poco. Tutto questo grazie al coupon sconto del 30% da applicare prima di mettere il prodotto nel carrello. Le spedizioni sono gratuite e rapide per tutti i clienti Prime.

Ciabatta intelligente Meross: caratteristiche principali

Si tratta di un prodotto Made in Italy compatibile con Alexa e Google Home per il Controllo Vocale. È possibile utilizzare il controllo vocale per attivare/disattivare il dispositivo tramite Echo eGoogle Assistant ed è possibile controllare ognuna delle tre uscite AC individualmente e 4 porte USB allo stesso tempo, al fine di risparmiare energia elettrica nel migliore dei modi. La ciabatta Smart presenta una connessione Wi-Fi ed è assolutamente sicura grazie alla protezione da sovraccarico e sovratensione.

L’utilizzo è semplicissimo: basta scaricare l’app Meross e seguire i passaggi di installazione per iniziare a controllare la vostra ciabatta intelligente. L’app è progettata per essere semplice e intuitiva e la connessione Wi-Fi è molto stabile. Ovviamente non serve per forza una connessione Internet per essere utilizzata, perché funziona perfettamente anche in modalità offline, tuttavia non potrete sfruttare le decide di modalità d’uso intelligenti tra cui l’accensione e spegnimento programmato di elettrodomestici o luci e il controllo remoto.

Potete acquistare la ciabatta intelligente di Meross su Amazon a soli 30,79 euro Se l’acquistate oggi, la potete ricevere in meno di 48 ore se siete clienti Prime. Non vi scordate di attivare il coupon sconto del 30% euro per portare il prezzo di listino di 39,99 euro a quello in sconto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.