ChromeOS è già nel futuro: basteranno i movimenti della testa per usarlo

Google sta per introdurre a bordo dei suoi Chromebook una nuova funzione di ChromeOS chiamata Face Control.

Questa tecnologia, basata sul riconoscimento facciale, permetterà agli utenti di interagire con il sistema operativo senza l’uso delle mani: un’innovazione significativa per chiunque abbia delle difficoltà motorie.

Come funziona il riconoscimento facciale su ChromeOS

In pratica, con questa innovativa funzionalità di ChromeOS, la webcam del Chromebook osserva i movimenti del viso, convertendoli in comandi. Ad esempio, ruotare la testa sposta il cursore sullo schermo, un sorriso simula un clic ed aprire la bocca attiva la digitazione vocale. Il colosso di Mountain View non è nuovo a questo tipo di interfaccia: già nel 2023 aveva lanciato “Project Gameface” per Windows, un’app che consentiva ai giocatori di controllare i videogiochi con le espressioni facciali. Questa tecnologia è poi approdata anche su Android.

L’implementazione del Face Control su ChromeOS, e di conseguenza sui Chromebook, rappresenta un passo importante verso l’inclusione digitale. Google non ha ancora specificato quali modelli supporteranno questa funzione ma ha lasciato intendere che sarà disponibile su un’ampia gamma di dispositivi, soprattutto quelli dotati di almeno 8 GB di RAM.

L’azienda ha sottolineato che Face Control fa parte di un progetto ancora più ampio, con un focus principale sul settore educativo. L’obiettivo è quello di creare un’esperienza d’uso più completa ed inclusiva, indipendentemente dalle proprie capacità motorie. L’esperienza e la sperimentazione passata di Google con Project Gameface fanno pensare che Face Control sia una tecnologia ormai matura, pronta per essere distribuita con ChromeOS in favore del grande pubblico.