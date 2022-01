Google sta portando questa feature dei Pixel sui Chromebook

Una delle caratteristiche peculiari degli smartphone Pixel di Google è la ricarica adattiva, una funzione specificamente sviluppata per modulare la ricarica della batteria premiandone la longevità, e un cambiamento lato codice nel Chromium Gerrit svela che il colosso di Mountain View è interessato a traslare questa feature anche su ChromeOS e quindi sui Chromebook. Infatti, come si può leggere nella descrizione relativa al nuovo codice presente all’interno del Chromium Gerrit, leggiamo che “minimizza la quantità di tempo che il dispositivo spende con la batteria completamente carica per preservarne la longevità.”

La ricarica adattiva sta per arrivare anche sui Chromebook

L’idea di Google è effettivamente intelligente e trova riscontro nella vita di molti utenti muniti computer portatili che, vuoi per necessità o per abitudine (discutibile), sono spesso portati a mantenere i laptop costantemente collegati alla presa della corrente. L’introduzione della funzionalità dovrebbe venire incontro a questa tipologia di utenti offrendo loro un sistema funzionale e ormai rodato alla perfezione per garantire una corretta longevità della batteria.

All’interno del codice, inoltre, è stato scoperto il supporto all’invio di una notifica quando la ricarica adattiva entri in funzione, mentre ChromeOS offrirà all’utente la possibilità di disabilitare la funzionalità a proprio piacimento tramite un semplice tasto. Ad oggi non c’è una timeline circa l’effettiva implementazione della feature su ChromeOS, ma è probabile che il team di sviluppo la introdurrà su ChromeOS Canary per testarne il funzionamento sul campo.