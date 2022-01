Chromebook anche nel mondo del gaming? Perché no!

Sappiamo benissimo che i Chromebook possono essere difficilmente considerati come macchine adatte al gaming ma, in queste ore, sono stati scoperti alcuni dettagli che ci portano a credere che in futuro verranno presentati specifici modelli indirizzati proprio a chi è alla ricerca di un computer con ChromeOS anche per giocare. Infatti, prendendo per buoni alcuni cambi di codice presenti su Chromium Gerrit, ChromeOS si sta preparando a supportare nativamente le tastiere RGB.

Stanno per arrivare i primi Chromebook da gaming?

L'indizio che porta a prendere in considerazione l'eventuale arrivo di Chromebook da gaming è che il flag di supporto delle tastiere RGB non fa riferimento a quelle collegabili ai Chromebook tramite Bluetooth o cavo USB, ma invece a quelle integrate nel computer:

Enable RGB Keyboard Support Enable RGB Keyboard supporto on supported devices. #enable-rgb-keyboard

A confermare ulteriormente il supporto nativo dell'OS di Google alla nuova gamma di Chromebook da gaming è la scoperta di tre nomi in codici di nuovi device non ancora presentati: Vell, Taniks e Ripple. I primi due farebbero riferimento a Chromebook basati sui processori Intel Alder Lake di dodicesima generazione e potrebbero essere realizzati da HP e Lenovo, mentre il terzo farebbe riferimento a un'eventuale tastiera RGB rimovibile.

Infine, sembra che ChromeOS garantirà la possibilità di personalizzare ogni singolo tasto RGB a proprio piacimento – proprio come avviene già oggi sulle tastiere RGB (meccaniche e non) tramite apposite applicazioni.