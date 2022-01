Google vuole svecchiare Chrome OS prendendo spunto da Android

Dopo aver scoperto le numerose e interessanti novità in arrivo su Chrome OS e Google, in queste ore un incredibile leak svela i lavori di Google per quanto riguarda l'implementazione del Material You anche su Chrome OS. Lanciato lo scorso anno assieme ad Android 12, il nuovo sistema di personalizzazione della UI offerto da Google è pensato per migliorare l'esperienza di utilizzo dell'OS modificando la palette colore di ogni elemento grafico (UI e applicazioni) in base allo sfondo presente nella home screen.

Chrome OS abbraccia il Material You

In base ad alcuni cambi di codice scovati all'interno del canale Chromium, infatti, sembra evidente l'intenzione del team di sviluppo di Google di voler introdurre il Material You anche per il sistema operativo dei Chromebook. Attualmente i lavori possono essere considerati in una fase primordiale, quasi prototipale, ma sappiamo che l'intenzione del colosso di Mountain View è quella di modificare la forma e i colori di ogni finestra presente nell'OS.

Allo stato attuale non è ben chiaro quale sarà il risultato finale di questa implementazione e quanto sarà estesa, ma è abbastanza chiaro l'intento dell'azienda nel voler in qualche modo svecchiare Chrome OS prendendo spunto da quanto fatto su mobile con l'arrivo di Android 12.