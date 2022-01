Android e Chrome OS si parlano di più: le novità di Google al CES

Google sfrutta il palco virtuale del CES 2022 per svelare una più robusta integrazione e interconnessione tra Android e Chrome OS a partire dalla funzionalità Fast Pair, progredendo verso un futuro in cui diverse funzionalità renderanno più semplice la vita di chi utilizza i dispositivi Android (tablet, smartphone, wearable) e i device con Chrome OS. Innanzitutto, l’azienda svela una interessante novità per quanto riguarda Fast Pair, una feature che utilizza un protocollo di associazione rapida tramite il Bluetooth, che sarà disponibile a partire dalle prossime settimane.

Chrome OS e Android collaborano di più con Fast Pair e non solo

Entrando nel dettaglio quando viene attivata la funzione Fast Pair per le cuffie Bluetooth, il Chromebook nelle vicinanze è in grado di riconoscerle immediatamente per consentire il pairing immediato con un semplice click e senza perdere tempo. Gli utenti che acquisteranno un nuovo Chromebook, inoltre, potranno sfruttare il proprio smartphone Android per riversare su Chrome OS tutte le credenziali di accesso, i profili Google, le password del Wi-Fi e molto altro.

Ci sono interessanti novità anche per quanto riguarda lo sblocco intelligente dei dispositivi che, a partire dai prossimi mesi, vedrà la possibilità di accedere e sbloccare rapidamente il proprio Chromebook (o uno smartphone/tablet Android) semplicemente avvicinando il proprio smartwatch con Wear OS di Google. Ma c’è di più: la funzionalità viene estesa anche agli utenti di selezionati modelli di Google Pixel e smartphone Samsung che potranno aprire/chiudere le portiere dalla proprio automobile (attualmente solo per alcuni modelli di BWM) grazie alla tecnologia UWB (Ultra-Wideband).

I team di sviluppo di Android e Chrome OS hanno collaborato anche per facilitare l’utilizzo di cuffie Bluetooth durante la visione di contenuti video: infatti, nel caso in cui stiate vedendo un film su un tablet Android e arrivi una chiamata sul vostro telefono, la riproduzione video verrà automaticamente messa in pausa e l’audio delle cuffie verrà automaticamente dirottato verso lo smartphone al fine di rispondere rapidamente alla telefonata senza muovere un dito.

Infine, a partire dai prossimi mesi, gli utenti muniti di un Chromebook potranno facilmente rispondere e gestire i messaggi in entrata nelle chat anche se il proprio smartphone è lontano o in un’altra stanza; inoltre, sarà possibile accedere al rullino fotografico del proprio smartphone per guardare video e foto sul display più ampio del vostro Chromebook.