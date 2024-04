Chiavetta USB Samsung 64GB: è microscopica ma SUPER veloce

La chiavetta USB Samsung Memorie Fit Plus, oltre a fornire una memoria interna da 64GB per salvare tutti i dati di cui hai bisogno, vanta un’ottima qualità costruttiva ed una forma talmente compatta che ti permetterà di riporla ovunque e senza ingombro, così da portare i tuoi file con te ovunque.

Su Amazon è attualmente in corso una promozione grazie a cui la chiavetta USB Samsung potrà essere tua con appena 17 euro: sii veloce ed effettua l’ordine oggi stesso per sfruttare uno sconto last minute del 13%.

Prezzo in calo per la chiavetta USB Samsung da 64GB

Una chiavetta USB davvero minuscola che, tuttavia, garantisce una velocità in fase di lettura pari a ben 300 megabyte al secondo: è un fulmine e le perdite di tempo saranno solo un lontano ricordo. La pendrive risulta poi totalmente compatibile con gli standard USB 3.1 e precedenti.

Pur essendo piccolissima, questa chiavetta USB Samsung si distingue per una costruzione robusta e solida: resiste all’acqua, alle alte temperature, ai campi magnetici ed agli urti. In ultimo, si può apprezzare un form factor in stile portachiavi che consente un aggancio sicuro per non rischiare lo smarrimento.

Piccola, veloce e robusta: a soli 17 euro, questa chiavetta USB Samsung da 64GB è davvero il top ma devi fare in fretta perché le unità ancora disponibili sono limitate, quindi mettila nel carrello e ti sarà recapitata a casa in men che non si dica.