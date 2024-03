Chiavetta USB 256GB SanDisk: MIGLIAIA di file in meno di 3 cm

La velocissima chiavetta USB SanDisk Ultra Fit da 256GB offre tutto lo spazio necessario per salvare numerosi file o contenuti multimediali di notevoli dimensioni. Il suo form factor minuscolo consente di avere i tuoi dati sempre con te. Una pennetta USB piccola quanto una moneta e veloce come un fulmine.

L’offerta terminerà a breve, approfitta di quest’occasione e completa il tuo ordine su Amazon: grazie ad uno sconto last minute del 9%, la chiavetta USB SanDisk Ultra Fit potrà essere tua ad un prezzo di appena 29 euro.

Minima spesa per la chiavetta USB SanDisk Ultra Fit

La chiavetta USB 3.1 di SanDisk rappresenta lo strumento ideale per aumentare lo spazio d’archiviazione a bordo dei tuoi laptop, console di gioco, autoradio e molti altri dispositivi. Una pendrive eccezionale, che si caratterizza per una velocità di lettura in grado di raggiungere i 400 MB/sec.

La velocità di scrittura, invece, è fino a 15 volte superiore rispetto a quella tipica delle unità USB 2.0: sarai in grado di trasferire un intero film in meno di 30 secondi. Sottolineiamo infine che la chiavetta SanDisk Ultra Fit può contare sulla presenza di una memoria ddr3l_1600_sdram.

Prima che le scorte disponibili finiscano, metti nel carrello la tua nuova chiavetta USB SanDisk Ultra Fit da 256GB spendendo il meno possibile: arriverà a casa prestissimo per usarla fin da subito.