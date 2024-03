Chiavetta USB 2-in-1 da 1TB: copie FLASH tra smartphone e pc

La strabiliante chiavetta USB 2-in-1 da 1TB che propone SanDisk, in virtù delle sue eccezionali specifiche tecniche, offre una sterminata memoria d’archiviazione e la massima compatibilità con qualunque dispositivo, fra cui smartphone e PC. I connettori USB 3.2 ed USB C ti permetteranno di farne uso sempre e dovunque: compattezza e versatilità in un solo apparecchio.

Sfrutta quest’opportunità, la promozione sta per scadere: completa l’acquisto su Amazon e, grazie ad uno sconto last minute del 17%, la chiavetta USB SanDisk Ultra Dual Drive Go da 1TB sarà tua ad un prezzo di circa 129 euro invece di 156 euro.

Calo di prezzo per la chiavetta USB 2-in-1 da 1TB

Quest’imperdibile chiavetta USB da 1TB è dotata di un connettore USB reversibile di Tipo C e di un connettore USB tradizionale di Tipo A. Sarà un gioco da ragazzi spostare i tuoi contenuti tra smartphone, tablet e Mac con USB C e computer con USB A. Impossibile perderla: puoi agganciarla facilmente al tuo portachiavi.

Ottieni il più alto spazio d’archiviazione grazie alla chiavetta USB SanDisk, utilissima anche per liberare memoria sul tuo dispositivo principale e per effettuare backup automatici di foto con l’app Memory zone. Prestazioni sempre al top, con velocità di lettura pari a ben 400 MB/sec.

Agisci in fretta, prima che le unità a disposizione finiscano, e metti nel carrello la tua nuova chiavetta USB 2-in-1 da 1TB SanDisk: potrai risparmiare oltre 27 euro ed arriverà a casa in men che non si dica con spedizione gratuita.